Улан-удэнцев зовут на Фестиваль здорового образа жизни

27 июля в парке им. С.Н. Орешкова состоится Фестиваль здорового образа жизни (возрастное ограничение 0+).

С 16.00 на территории парка будут проводиться мастер-классы по изготовлению браслетов и талисманов из природного материала.

Также будут работать интерактивные площадки, где каждый желающий сможет сконструировать робота; узнать, как работает печатная 3D машина;порисовать на пленэре, и многое другое от Колледжа цифровых технологий г. Улан-Удэ.

Рядом со сценической площадкой развернется Экологическая ярмарка с дегустацией и продажей сельскохозяйственной продукции, а обаятельная Пчёлка угостит каждого гостя парка полезным мёдом.

В 16.00 Студия «Jumping Jack» проведет массовую тренировку по джампингу на сцене парка.

В 17.00 пройдет Йога и практика по гвоздестоянию от студии аэройоги «Эйфория».

В 18:00 -выступление кавер-группа «The Presto Band», Алины Намсараевой, и анимационная развлекательная программа с веселыми конкурсами.

Возрастное ограничение 0+

Фото: Номер один