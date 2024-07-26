Улан-удэнцев зовут на Фестиваль здорового образа жизни
27 июля в парке им. С.Н. Орешкова состоится Фестиваль здорового образа жизни (возрастное ограничение 0+).
С 16.00 на территории парка будут проводиться мастер-классы по изготовлению браслетов и талисманов из природного материала.
Также будут работать интерактивные площадки, где каждый желающий сможет сконструировать робота; узнать, как работает печатная 3D машина;порисовать на пленэре, и многое другое от Колледжа цифровых технологий г. Улан-Удэ.
Рядом со сценической площадкой развернется Экологическая ярмарка с дегустацией и продажей сельскохозяйственной продукции, а обаятельная Пчёлка угостит каждого гостя парка полезным мёдом.
В 16.00 Студия «Jumping Jack» проведет массовую тренировку по джампингу на сцене парка.
В 17.00 пройдет Йога и практика по гвоздестоянию от студии аэройоги «Эйфория».
В 18:00 -выступление кавер-группа «The Presto Band», Алины Намсараевой, и анимационная развлекательная программа с веселыми конкурсами.
Возрастное ограничение 0+
Фото: Номер один