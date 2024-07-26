Общество 26.07.2024 в 10:06

Улан-удэнцев зовут на Фестиваль здорового образа жизни

Он состоится в субботу, 27 июля, в парке им. С.Н. Орешкова
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Текст: Служба информации "Номер один"
Улан-удэнцев зовут на Фестиваль здорового образа жизни

27 июля в парке им. С.Н. Орешкова состоится Фестиваль здорового образа жизни (возрастное ограничение 0+).

С 16.00 на территории парка будут проводиться мастер-классы по изготовлению браслетов и талисманов из природного материала.

Также будут работать интерактивные площадки, где каждый желающий сможет сконструировать робота; узнать, как работает печатная 3D машина;порисовать на пленэре, и многое другое от Колледжа цифровых технологий г. Улан-Удэ.

Рядом со сценической площадкой развернется Экологическая ярмарка с дегустацией и продажей сельскохозяйственной продукции, а обаятельная Пчёлка угостит каждого гостя парка полезным мёдом.

В 16.00 Студия «Jumping Jack» проведет массовую тренировку по джампингу на сцене парка.

В 17.00 пройдет Йога и практика по гвоздестоянию от студии аэройоги «Эйфория».

В 18:00 -выступление кавер-группа «The Presto Band», Алины Намсараевой, и анимационная развлекательная программа с веселыми конкурсами.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Номер один

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