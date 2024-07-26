В Джидинском районе в селе Петропаловка создадут молодежный центр. Сейчас полным ходом обновляется будущее здание центра.









Напомним, Бурятия в 2023 году выиграла федеральный конкурс «Регион для молодых» - по его итогам республике выделено 51,5 миллиона рублей по линии Росмолодежи на комплексное развитие молодежной политики.

На выигранные средства в Джидинском районе планируется создать пространство для молодежи «Молодежь Джиды», отремонтировать межпоселенческий Молодежный Центр в Селенгинском районе, а также провести ряд мероприятий.

- Уже в этом году на развитие инфраструктуры для молодежи в Бурятии будут выделены федеральные средства - более 50 млн. рублей. Помимо Джидинского района, в Селенгинском районе тоже отремонтируют и расширят пространство уже действующего молодежного центра, - сказали в минспорта Бурятии.





Фото: минспорт РБ