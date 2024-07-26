В районах Бурятии появится два новых детских садика

В районах республики готовятся к открытию два детских садика. Дошкольные учреждения находятся в сёлах Баянгол и Петропавловка.

В селе Баянгол Закаменского района завершается строительство детского сада на 80 мест. Сегодня готовность объекта подрядчиком оценивается в 90%. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории, а также монтажу систем вентиляции и слаботочных устройств. Открытие садика ожидается осенью.





- В последние годы в Закаменском районе ведется активное строительство. Недавно в селе Дутулур появились школа и детский сад, а в Закаменске - новые многоквартирные дома для переселения жителей из аварийного жилья. Теперь свои двери откроют ещё два новых детских сада, - отметил руководитель управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.



Также ведётся подготовка к открытию детского сада в селе Петропавловка Джидинского района. Новое здание сможет вместить 150 детей. Строительство объекта приближается к финальной стадии. Сейчас идут работы по внутренней отделке. Садик откроется до конца года.

Фото: управление капитального строительства Бурятии