Общество 26.07.2024 в 10:39

В районах Бурятии появится два новых детских садика

Один откроется в Закаменском районе, другой- в Джидинском
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Текст: Служба информации "Номер один"
В районах Бурятии появится два новых детских садика

В районах республики готовятся к открытию два детских садика. Дошкольные учреждения находятся в сёлах Баянгол и Петропавловка.

В селе Баянгол Закаменского района завершается строительство детского сада на 80 мест. Сегодня готовность объекта подрядчиком оценивается в 90%. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории, а также монтажу систем вентиляции и слаботочных устройств. Открытие садика ожидается осенью.



- В последние годы в Закаменском районе ведется активное строительство. Недавно в селе Дутулур появились школа и детский сад, а в Закаменске - новые многоквартирные дома для переселения жителей из аварийного жилья. Теперь свои двери откроют ещё два новых детских сада, - отметил руководитель управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Также ведётся подготовка к открытию детского сада в селе Петропавловка Джидинского района. Новое здание сможет вместить 150 детей. Строительство объекта приближается к финальной стадии. Сейчас идут работы по внутренней отделке. Садик откроется до конца года.

 

Фото: управление капитального строительства Бурятии

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