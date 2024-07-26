Общество 26.07.2024 в 11:14

Республиканская типография проводит первый литературный конкурс

Для участия приглашаются авторы произведений для детей
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Текст: Служба информации "Номер один"
Республиканская типография проводит первый литературный конкурс

В Бурятии стартовал Первый литературный конкурс на призы Республиканской типографии (возрастное ограничение 18+). К участию в конкурсе приглашаются авторы произведений для детей, основанных на истории, мифах, современной культуре и образе жизни бурятского народа.

Конкурс проводится Республиканской типографией для поддержки творчества талантливых авторов из Бурятии, а также популяризации культуры Бурятии для детей и подростков.

- На конкурс принимаются оригинальные детские литературные произведения, написанные на бурятском, русском языках или их сочетании. Объем - до 55 тысяч слов на русском или бурятском языках, - сообщили организаторы конкурса.

Жанры: рассказы, сказки, комиксы, научно-популярная литература и виммельбухи с текстом. Тематика произведений: культурное наследие и жизнь Байкальского региона и бурятского народа. Работы должны быть ранее не опубликованными. Участник может подать не более 2 работ в номинации.

В конкурсе могут принять участие совершеннолетние авторы из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края или имеющие биографические связи с этими регионами.

Сроки проведения конкурса: прием работ: до 25.08.24, оценка и итоги: до 17.09.24, объявление победителей и награждение: 21.09.24.

По итогам конкурса будут определены два лучших произведения: на бурятском языке и на русском языке. С победителями конкурса будет заключен договор на издание этих произведений АО «Республиканская типография» тиражом 1000 экземпляров и выплатой гонорара.


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Фото: ru.freepik

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