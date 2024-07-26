Общество 26.07.2024 в 11:32
В Бурятии эвакуированных детей вернули в лагерь
Угрозы подтопления лагеря больше нет
Текст: Андрей Константинов
В Джидинском районе Бурятии в лагерь «Черемушки» вернули детей, эвакуированных оттуда в пункт временного размещения в селе Петропавловка. Напомним, причиной «переезда» 78 детей и 10 сотрудников стала угроза затопления учреждения.
«Ребята находятся в удовлетворительном состоянии. Уровень воды в реке понижается, лагерь половодьем не затронут», - сообщил вайбер-чат «Джида-инфо 24/7».
Напомним, обильные осадки привели к повышению уровня рек в нескольких районах Бурятии. От подтопления пострадали жители Окинского, Тункинского, Джидинского и Закаменского районов.
Фото: «Джида-инфо 24/7»
«Ребята находятся в удовлетворительном состоянии. Уровень воды в реке понижается, лагерь половодьем не затронут», - сообщил вайбер-чат «Джида-инфо 24/7».
Напомним, обильные осадки привели к повышению уровня рек в нескольких районах Бурятии. От подтопления пострадали жители Окинского, Тункинского, Джидинского и Закаменского районов.
Фото: «Джида-инфо 24/7»
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