Общество 26.07.2024 в 12:07

В Улан-Удэ прошел оперштаб по ликвидации последствий дождя

В городе по-прежнему действует режим повышенной готовности
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ прошел оперштаб по ликвидации последствий дождя

По данным ЦГМС с 21 июля в Улан-Удэ выпало 128% месячной нормы. Только за последние сутки выпало более 50 мм осадков, что составляет 80% месячной нормы.

Все городские службы по поручению мэра Игоря Шутенкова работают в усиленном режиме, в городе действует режим «Повышенная готовность».

На оперштабе главам районов, руководителям структурных подразделений и ресурсоснабжающих организаций было поручено организовать аварийно-восстановительные работы В частности провести подсыпку и грейдирование дорог, промоин, особенно уделить внимание частному сектору. Также продолжить откачку дождевой воды, организовать обследование транспортной и коммунальной инфраструктуры, социальных объектов – детских садов и школ, которые пострадали от обильных дождей и продолжить патрулирование территории города.

Всю прошедшую ночь 22 единицы техники, 12 мотопомп откачивали воду с улиц города. В общей сложности откачено около 3-х тысяч кубометров воды. Все магистральные улицы освободили от воды, сейчас ведутся точечные восстановительные работы.

Оставить заявку на откачку воды или устранение промоин на дорогах можно по телефонам: 379-646 и 380-838.

Фото: мэрия города

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