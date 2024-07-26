В Улан-Удэ продолжают наводить порядок с металлическими гаражами.

На днях сотрудники администрации Октябрьского района разместили более ста требований на гаражах в микрорайонах города.

- Собственников гаражей просят произвести сверку данных о месторасположении имущества и правоустанавливающих документов. Если владельцы гаражей не выполнят эти требования в указанный срок, то администрация примет меры по освобождению занимаемых земельных участков. Гаражи перевезут на специальную штрафстоянку, - сообщили в мэрии.

С прошлого года на территории только Октябрьского района выявлено свыше 400 собственников гаражей, расположенных на муниципальных земельных участках.

Для сверки данных о месторасположении гаража и правоустанавливающих документов необходимо обратиться в администрацию района, на территории которого расположен гараж.

Фото: администрация г. Улан-Удэ