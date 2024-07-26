В Бурятии проходит стратегическая сессия по цифровым технологиям

В Улан-Удэ 25 июля стартовала стратегическая сессия «Цифровая прокачка» по направлениям «Образование», «Транспорт» и «Городская среда и ЖКХ» (возрастное ограничение 18+). В мероприятии принимают участие более 150 представителей федеральных и региональных органов власти и компаний цифрового бизнеса, в том числе ГК «Астра», Яндекс, 1С, Холдинг Т1, билайн, МТС, Сбер и другие.

По итогам открытия сессии глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что в республике на сегодняшний день цифровизация услуг благодаря федеральному проекту «Цифровая экономика», реализуемому в Бурятии с 2017 года, внедрена уже по многим направлениями.

В том числе сфере здравоохранения не помешали даже ковидные ограничения.





– В сфере здравоохранения мы начали еще во время ковида применять технологию искусственного интеллекта, когда были поставлены на большой поток снимки легких. Сейчас мы развиваем технологии в сфере борьбы с онкозаболеваниями. Идет интеграция с Госуслугами, чтобы все записи, получение справок и так далее были в электронном виде. Плюс в сфере образования - это и цифровизация учебных материалов, и дистанционное образование. Также у нас много всего внедрено в сфере общественного транспорта в городе Улан-Удэ, – рассказал глава Бурятии.



Замминистра транспорта России Дмитрий Баканов, посетивший Улан-Удэ для участия в стратегической сессии, положительно оценил развитие транспортной отрасли республики. Он выделил несколько ключевых проектов, которые успешно реализуются в Бурятии.

– Во-первых, из примерно 1,6 тыс. транспортных средств, задействованных в пассажирских перевозках, 1,3 тыс. уже подключены к системе безналичной оплаты. Во-вторых, активно внедряется интеллектуальное управление транспортной системой Улан-Удэ, включая светофорную сеть и организацию дорожного движения. Наконец, применяются технологии ГЛОНАСС и навигации, внедрена система мониторинга, позволяющая отслеживать транспорт и информировать пассажиров о времени прибытия на остановки, – отметил замминистра транспорта РФ.

Алексей Цыденов подчеркнул, что республика в ближайшее время проведет большую работу по совершенствованию цифровизации транспортной системы.



– Нужно минимизировать для людей те случаи, когда нужно ходить и собирать справки, ходить и что-то доказывать. Пример, который мы обсуждали с коллегами в транспортной системе: у нас для жителей республики действует льготный тариф для авиаперевозок в северные районы – Нижнеангарск, Таксимо. Соответственно, чтобы купить билет, надо прийти в кассу, показать паспорт, подтвердить региональную прописку. В то же время на любые другие направления ты можешь просто зайти в интернет и купить электронный билет. А здесь вот, чтобы получить льготный билет, более сложная процедура. Уже есть технологии, есть отработанные процессы, когда через электронные сервисы, подтверждается право человека на льготный билет. И минтранс России готов в этом направлении тоже нам помочь. Это будет такое решение локальной нашей задачи. Хотелось бы отметить, что в рамках цифровых проектов в целом есть поддержка федерального правительства, института цифрового развития России, министерства транспорта. Сегодня коллеги помогают развиться и получить новые сервисы, новые возможности и дополнительные стимулы, – сказал Алексей Цыденов.



Справочно:

«Цифровая прокачка» –инструмент цифрового развития, направленный на обмен опытом между регионами и странами, нацеленный на поиск и внедрение лучших форм цифровой трансформации экономики, ее отраслей, способствующий повышению уровня цифровой зрелости отраслей. Организаторы мероприятия – АНО «Цифровая экономика» совместно с Правительством Республики Бурятия.

Возрастное ограничение 18+

Фото: правительство Бурятии