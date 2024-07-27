Мелодии предков





Представитель бурятской культуры на Крайнем Севере? Уже необычно. Но еще более нестандартно то, что эта хрупкая девушка - седьмой ребенок в семье, мать которой когда-то похитили и увезли в Кыргызстан.

– Они много раз приглашали меня приехать. Я как-то все отказывалась-отказывалась, а потом думаю: «Ай, ладно. Попробую!». Магадан – это же золотые горы. Очень многие рвутся сюда на заработки. Так и у меня получилось. Приехала на время, а осталась навсегда. Влюбилась в природу, в этот северный край. Климат здесь потрясающий. Единственное, что не очень – медведи. В народе про них говорят: «как собак нерезаных». Но люди уже привыкшие. Помню, был случай, пенсионерка занималась скандинавской ходьбой, идет себе с палочками, а ей навстречу вышел медведь. Она на него посмотрела спокойно и словно кошку прогнала палкой: «Ну-ка брысь отсюда! Кому сказала! Кыш!». Стоит и машет на него, шикает. И смех и грех, – хохочет девушка.





Со слов Быктыгуль, наиболее часто люди спрашивают ее о том, какие у бурят существуют национальные праздники. Особенно «заваливают» распросами, когда речь заходит о Сурхарбане и Сагаалгане. Второе же место занимают игрушки.





На Крайнем Севере существует уникальный творческий клуб «Краски народов СССР». Там среди представителей разных национальностей оказался наш человек. Молодая девушка своими руками сшила традиционный бурятский костюм и регулярно выступает на сценах с песнями на родном языке. Самой популярной песней среди жителей Магаданской области оказалась «Тоонто нютаг».Доводилось ли вам когда-нибудь слышать о Магаданской области? Наверное, да. Еще в 2010 году особую популярность ей придал музыкант Василий Обломов, который сочинил легендарный хит «Еду в Магадан». Но с чем ассоциируется этот район Крайнего Севера у далеких от него обывателей помимо как с песней? По результатам проведенного нами опроса оказалось, что только с тремя вещами: холодом, золотом и тюрьмами.Выверенный ТОП-3 оставляет желать лучшего. Чтобы хоть как-то его разнообразить и придать яркости этой мрачноватой подборке, мы выяснили, что в Магаданской области существует необычный общественный клуб «Краски наций СССР». Среди его участников собрались представители более 50 национальностей, из которых каждый пропагандирует свою культуру.– Наш общественный клуб «Краски наций СССР» создан еще в 2016 году для объединения, взаимопонимания и взаимоуважения людей. Мы хотим, чтобы люди больше узнавали о традициях и культуре разных народов, которые когда-то входили в состав Союза Советских Социалистических Республик. На сегодняшний день в нашей группе 53 человека. Среди них есть ногайцы, азербайджанцы, кыргызы, чукчи, ингуши, чеченцы, алтайцы, аварцы, татары, калмыки и многие другие. Даже буряты, – гордо отмечает идейный вдохновитель и организатор клуба Галина Готовцева.– Я наполовину бурятка, и наполовину киргизка. Много лет назад мой отец учился в Улан-Удэ. Там он, собственно, и познакомился с мамой. Они очень сдружились, полюбили друг друга, а потом он украл ее. Но не пугайтесь, – смеется Быктыгуль Ураимова. – Это был добровольный побег из дома влюбленных друг в друга людей. Таков древний обычай киргизов. Уже оказавшись на родине папы, моя мама написала письмо, в котором рассказала родителям о сложившейся ситуации. Конечно, бабушка с дедушкой были в шоке, но что поделать – любовь! Поехали знакомиться с женихом. Будучи в Арале (село в Кыргызстане. - Прим. ред.), родители поженились. Семья получилась очень большая, помимо меня есть еще шестеро детей. Три брата и три сестры.В общественном клубе «Краски наций СССР» Быктыгуль Ураимова состоит около пяти лет.– Мы регулярно организовываем и концерты, и выставки. Наша коллекция экспонатов - настоящий портал в прошлое. Мы коллекционируем кукол, значки, магнитики, монеты, флажки и прочую атрибутику времен СССР. Также людям всегда бывает очень интересно посмотреть на нас и наши выступления. Помимо того, что мы в культурном плане все разные, так еще и диаметрально противоположных профессий люди. Я вот, например, младшая медицинская сестра, – рассказывает Гуля.Непосредственно в Магаданской области Быктыгуль проживает почти 25 лет. В свое время ее туда пригласили родственники.Помимо активной творческой деятельности в клубе «Краски народов СССР» Ураимова занимается с детьми в противотуберкулезном санатории.– Я забочусь о детях дошкольного возраста. Многие думают, что быть сотрудником противотуберкулезного санатория страшно – можно заразиться. Но это вовсе не так. К нам дети приезжают на профилактику. А работать с ними для меня - одно удовольствие. Правда время от времени за них болит сердце. Тех, кто хуже всего себя чувствует, помещают в специализированный изолятор, пока не поправятся. Им бывает очень одиноко из-за этого, но контактировать с ними нельзя. Вот поэтому тяжело бывает. Я ведь сама многодетная мама, – делится чувствами Быктыгуль.– Когда Галина узнала, что я бурятка, у нее так глаза загорелись. Оказывается, многие слышали о моем народе, но практически ничего не знают о нем. Я подумала: «Как это так? Надо менять ситуацию». Начала выступать с творческими номерами. Специально для этого подготовила и выучила несколько песен на родном языке. Национального костюма у меня, к сожалению, нет. Но я постаралась смастерить его своими руками. Сделала шапку, подобрала платье, нашила наши узоры. Так и начала рассказывать людям о своих предках, традициях и обычаях, – вспоминает Гуля.За эти годы в составе творческого коллектива она объездила всю Магаданскую область. Так, «голос нашего региона» добрался до Колымы и множества северных деревень.– Пожалуй, самая любимая песня в моем репертуаре – «Тоонто нютаг». Переводится как «Родной край». Ее многие любят и просят исполнить. Помню, как в первый раз вышла на сцену с ней… волновалась страшно, но люди поддержали меня бурными аплодисментами. Никто не ожидал, что бурятский язык настолько красиво звучит. Многие были шокированы моим костюмом, пусть и импровизированным. Эта вышивка, узоры. Все такое необычное для других. После выступлений в разных поселках ко мне регулярно подходят местные жители, расспрашивают об особенностях бурятской культуры, традициях, о Байкале. Отклик невероятный, – рассказывает Ураимова.– Вот почему-то всем очень интересно, какие игрушки когда-то были у нас, у бурят. Наверное, это такой предмет, который присутствует у всех национальностей мира. Детские игрушки занимают особое место в жизни каждого народа. Лично я помню, когда была маленькой, как мы во дворе играли косточками и везде присутствовала бурятская атрибутика. Это была игра «Шагай наадан». Для меня это родное, нормальное, а вот у других вызывает удивление и неподдельный интерес. Как это косточками? Настоящими, что ли? – с улыбкой говорит девушка.Несмотря на то, что Быктыгуль Ураимова наполовину киргизка, девушка в первую очередь считает себя буряткой.– О том, кто ты по национальности, принято определять по отцу, но я больше склоняюсь к маминой линии. Бурятские традиции мне куда ближе. Я очень скучаю по своей родине, особенно по Байкалу. И по хорошим дорогам, – смеется Быктыгуль. – В Магаданской области есть такие места, из которых выбираются лишь самолетами. Поэтому, если вам кажется, что у вас где-то не очень хороший асфальт, помните – в другой части России его вообще нет.Фото: из личного архива Б. Ураимовой