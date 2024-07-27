Общество 27.07.2024 в 08:00

Мелодии предков

Как бурятские песни оказались хитом среди жителей Магаданской области
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Текст: Макар Захаров
Мелодии предков
На Крайнем Севере существует уникальный творческий клуб «Краски народов СССР». Там среди представителей разных национальностей оказался наш человек. Молодая девушка своими руками сшила традиционный бурятский костюм и регулярно выступает на сценах с песнями на родном языке. Самой популярной песней среди жителей Магаданской области оказалась «Тоонто нютаг».

Холод и золото

Доводилось ли вам когда-нибудь слышать о Магаданской области? Наверное, да. Еще в 2010 году особую популярность ей придал музыкант Василий Обломов, который сочинил легендарный хит «Еду в Магадан». Но с чем ассоциируется этот район Крайнего Севера у далеких от него обывателей помимо как с песней? По результатам проведенного нами опроса оказалось, что только с тремя вещами: холодом, золотом и тюрьмами.

Выверенный ТОП-3 оставляет желать лучшего. Чтобы хоть как-то его разнообразить и придать яркости этой мрачноватой подборке, мы выяснили, что в Магаданской области существует необычный общественный клуб «Краски наций СССР». Среди его участников собрались представители более 50 национальностей, из которых каждый пропагандирует свою культуру.

– Наш общественный клуб «Краски наций СССР» создан еще в 2016 году для объединения, взаимопонимания и взаимоуважения людей. Мы хотим, чтобы люди больше узнавали о традициях и культуре разных народов, которые когда-то входили в состав Союза Советских Социалистических Республик. На сегодняшний день в нашей группе 53 человека. Среди них есть ногайцы, азербайджанцы, кыргызы, чукчи, ингуши, чеченцы, алтайцы, аварцы, татары, калмыки и многие другие. Даже буряты, – гордо отмечает идейный вдохновитель и организатор клуба Галина Готовцева.


Представитель бурятской культуры на Крайнем Севере? Уже необычно. Но еще более нестандартно то, что эта хрупкая девушка - седьмой ребенок в семье, мать которой когда-то похитили и увезли в Кыргызстан.

– Я наполовину бурятка, и наполовину киргизка. Много лет назад мой отец учился в Улан-Удэ. Там он, собственно, и познакомился с мамой. Они очень сдружились, полюбили друг друга, а потом он украл ее. Но не пугайтесь, – смеется Быктыгуль Ураимова. – Это был добровольный побег из дома влюбленных друг в друга людей. Таков древний обычай киргизов. Уже оказавшись на родине папы, моя мама написала письмо, в котором рассказала родителям о сложившейся ситуации. Конечно, бабушка с дедушкой были в шоке, но что поделать – любовь! Поехали знакомиться с женихом. Будучи в Арале (село в Кыргызстане. - Прим. ред.), родители поженились. Семья получилась очень большая, помимо меня есть еще шестеро детей. Три брата и три сестры.

В общественном клубе «Краски наций СССР» Быктыгуль Ураимова состоит около пяти лет.

– Мы регулярно организовываем и концерты, и выставки. Наша коллекция экспонатов - настоящий портал в прошлое. Мы коллекционируем кукол, значки, магнитики, монеты, флажки и прочую атрибутику времен СССР. Также людям всегда бывает очень интересно посмотреть на нас и наши выступления. Помимо того, что мы в культурном плане все разные, так еще и диаметрально противоположных профессий люди. Я вот, например, младшая медицинская сестра, – рассказывает Гуля.

Детский санаторий

Непосредственно в Магаданской области Быктыгуль проживает почти 25 лет. В свое время ее туда пригласили родственники.

– Они много раз приглашали меня приехать. Я как-то все отказывалась-отказывалась, а потом думаю: «Ай, ладно. Попробую!». Магадан – это же золотые горы. Очень многие рвутся сюда на заработки. Так и у меня получилось. Приехала на время, а осталась навсегда. Влюбилась в природу, в этот северный край. Климат здесь потрясающий. Единственное, что не очень – медведи. В народе про них говорят: «как собак нерезаных». Но люди уже привыкшие. Помню, был случай, пенсионерка занималась скандинавской ходьбой, идет себе с палочками, а ей навстречу вышел медведь. Она на него посмотрела спокойно и словно кошку прогнала палкой: «Ну-ка брысь отсюда! Кому сказала! Кыш!». Стоит и машет на него, шикает. И смех и грех, – хохочет девушка.


Помимо активной творческой деятельности в клубе «Краски народов СССР» Ураимова занимается с детьми в противотуберкулезном санатории.

– Я забочусь о детях дошкольного возраста. Многие думают, что быть сотрудником противотуберкулезного санатория страшно – можно   заразиться. Но это вовсе не так. К нам дети приезжают на профилактику. А работать с ними для меня - одно удовольствие. Правда время от времени за них болит сердце. Тех, кто хуже всего себя чувствует, помещают в специализированный изолятор, пока не поправятся. Им бывает очень одиноко из-за этого, но контактировать с ними нельзя. Вот поэтому тяжело бывает. Я ведь сама многодетная мама, – делится чувствами Быктыгуль.

Уникальность Бурятии

– Когда Галина узнала, что я бурятка, у нее так глаза загорелись. Оказывается, многие слышали о моем народе, но практически ничего не знают о нем. Я подумала: «Как это так? Надо менять ситуацию». Начала выступать с творческими номерами. Специально для этого подготовила и выучила несколько песен на родном языке. Национального костюма у меня, к сожалению, нет. Но я постаралась смастерить его своими руками. Сделала шапку, подобрала платье, нашила наши узоры. Так и начала рассказывать людям о своих предках, традициях и обычаях, – вспоминает Гуля.

За эти годы в составе творческого коллектива она объездила всю Магаданскую область. Так, «голос нашего региона» добрался до Колымы и множества северных деревень.

–  Пожалуй, самая любимая песня в моем репертуаре – «Тоонто нютаг». Переводится как «Родной край». Ее многие любят и просят исполнить. Помню, как в первый раз вышла на сцену с ней… волновалась страшно, но люди поддержали меня бурными аплодисментами. Никто не ожидал, что бурятский язык настолько красиво звучит. Многие были шокированы моим костюмом, пусть и импровизированным. Эта вышивка, узоры. Все такое необычное для других. После выступлений в разных поселках ко мне регулярно подходят местные жители, расспрашивают об особенностях бурятской культуры, традициях, о Байкале. Отклик невероятный, – рассказывает Ураимова.

Со слов Быктыгуль, наиболее часто люди спрашивают ее о том, какие у бурят существуют национальные праздники. Особенно «заваливают» распросами, когда речь заходит о Сурхарбане и Сагаалгане. Второе же место занимают игрушки.


– Вот почему-то всем очень интересно, какие игрушки когда-то были у нас, у бурят. Наверное, это такой предмет, который присутствует у всех национальностей мира. Детские игрушки занимают особое место в жизни каждого народа. Лично я помню, когда была маленькой, как мы во дворе играли косточками и везде присутствовала бурятская атрибутика. Это была игра «Шагай наадан». Для меня это родное, нормальное, а вот у других вызывает удивление и неподдельный интерес. Как это косточками? Настоящими, что ли? – с улыбкой говорит девушка.

Несмотря на то, что Быктыгуль Ураимова наполовину киргизка, девушка в первую очередь считает себя буряткой.

– О том, кто ты по национальности, принято определять по отцу, но я больше склоняюсь к маминой линии. Бурятские традиции мне куда ближе. Я очень скучаю по своей родине, особенно по Байкалу. И по хорошим дорогам, – смеется Быктыгуль. – В Магаданской области есть такие места, из которых выбираются лишь самолетами. Поэтому, если вам кажется, что у вас где-то не очень хороший асфальт, помните – в другой части России его вообще нет.

Фото: из личного архива Б. Ураимовой

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