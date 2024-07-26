Общество 26.07.2024 в 14:41

В Кижингинском районе откроют новый Цогчен дуган Чесанского дацана

Церемония освящения и торжественное открытие состоятся 27 июля
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Кижингинском районе откроют новый Цогчен дуган Чесанского дацана

27 июля в Кижингинском районе состоится освящение и торжественное открытие Цогчен дугана Чесанского дацана «Гандан Чоймпэллинг» (возрастное ограничение 0).


Фото: Буддийская традиционная Сангха России

Обряд освящения проведут ширэтэ ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России под руководством главы буддистов России XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамба Аюшеева.

Так же, 27 июля состоится освящение 1000 Будд, которые находятся в алтаре дацана.


Фото: скриншот видео, правительство Бурятии

Программа открытия и освящения Цогчен Дугана Чесанского дацана:

26 июля, пятница

Вечером – Встреча главы буддистов России, главы Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамба Аюшеева

27 июля, суббота

10.00 - начало молебна освящения.

12.20 - торжественное открытие и концертная программа.

Одновременно с освящением нового Цогчен дугана возле дацана будут проходить спортивные состязания по национальной борьбе, по конным скачкам, по стрельбе из лука, по разбиванию хребтовой кости, «шагай наадан» и многое другое.

- В настоящее время Чесанский дацан является для всех жителей Чесанской долины духовной опорой. Ламы и хувараки дацана продолжают ежедневную службу во благо всех живых существ, исполняют духовные потребности прихожан. Возрождение дацана продолжается. Желающие внести помощь на строительство Цогчен дугана Чесанского дацана, могут сделать подношение на мобильный банк (ширээтэ лама Чесанского дацана Жаргал Дашиевич Баиров, тел. 89243572010) – сообщили в Буддийской традиционной Сангхе.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Буддийская традиционная Сангха России

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