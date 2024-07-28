«Битва» за субсидию

Жительнице столицы Бурятии, ранее проживавшей в здании общежития по ул. Воронежской в микрорайоне Стеклозавод, пришлось через суд выбивать положенную ей субсидию на съем жилья. Мэрия города долгое время считала, что женщина вполне может жить в домике из шпал площадью 12 кв. м, но гражданка с этим не согласилась.17 апреля 2023 года мэрия Улан-Удэ приняла решение выселить из дома по улице Воронежской, 3, всех его жильцов. Такое решение чиновники объяснили тем, что здание может рухнуть в любой момент.В аварийном доме насчитывалось 160 жилых помещений, при этом проживало там свыше 200 человек, из которых более 40 – это дети. Помимо жилых помещений, в аварийном строении находилось отделение почты, парикмахерская и приемная депутатов. Стоит отметить, что из 160 комнат 12 принадлежат администрации города.Четырехэтажный дом из серого кирпича на 160 комнат появился на Воронежской, 3, еще в 1972 году. Тогда-то стекольный завод и построил жилье для своих работников. Но со временем завод пришел в упадок и закрылся. Дом, как и крупное предприятие, тоже «одряхлел»: стены покрылись глубокими трещинами, кирпич потемнел от сырости. Внутри обстановка не лучше: со стен и потолка сыпалась известь, отлетала краска, местами торчали оголенные провода. В коридорах и на лестничных площадках грязно и неуютно.Условно общежитие можно разделить на две половины: в одной царила грязь, полуразрушенная стена в санузле, разрисованные стены и другие «прелести». В другой половине проживали более ответственные и чистоплотные жильцы: у всех установлены добротные железные двери, кухня и душ были во вполне приличном состоянии.Однако именно душ и стал причиной разрушения дома. Желание людей иметь базовые бытовые удобства вышло им боком.Дом чиновники признали аварийным еще в 2019 году, хотя общежитие находилось в ужасном состоянии и раньше. В 2023 году мэрия заказала техническую экспертизу бывшего общежития Стеклозавода, а 17 апреля по результатам полученной экспертизы в границах дома № 3 ввели режим «Повышенная готовность». Как оказалось, специалисты ООО НТЦ «Сейсмострой» обнаружили угрозу обрушения несущих конструкций здания.По закону аварийный дом должны были расселить, а людям дать либо выплату, либо предоставить новое жилье.Чиновники предложили гражданам найти себе новое жилье самостоятельно, пообещав при этом выплачивать ежемесячно по 15 - 18 тыс. рублей компенсации. Срок на поиски жилья у людей был до 2 мая.- Средства будут выплачиваться ежемесячно до тех пор, пока жильцы не получат новые квартиры, - уверяли чиновники.В администрации города ответить на вопрос о том, когда именно жителям предоставят новое жилье, затруднились. Дело в том, что дом признан аварийным только в 2019 году, в связи с этим в действующую программу расселения из ветхого и аварийного жилья он не попал.- Дом признан аварийным, но в программу расселения до 2017 года не попал. В следующем году программа по переселению из аварийного в нормальное жилье продолжится, этот дом будет стоять в первую очередь, - говорил «Номер один» первый заместитель руководителя администрации Советского района Олег Светозаров.Однако доказать право на получение денежных компенсаций людям оказалось не так-то просто.С бюрократическими препонами столкнулась одна из жительниц общежития, занимавшая вместе со своими двумя сыновьями комнату на первом этаже.В мае 2023 года семья обратилась в администрацию Советского района Улан-Удэ с заявлением о предоставлении денежной выплаты на изменение места проживания и освобождении жилого помещения, представив все необходимые документы.Однако спустя две недели после обращения семья получила отказ в денежной выплате «в связи с наличием на праве собственности жилых домов». Дело в том, что у женщины в собственности есть небольшой дачный домик в находящемся неподалеку от аварийного общежития СНТ «Стекольщик».Свое решение об отказе в предоставлении денежной выплаты чиновники мотивировали тем, что «гражданину принадлежит на праве собственности или по договору социального найма иное жилое помещение на территории Улан-Удэ».Вместе с тем в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства).Пригодным для постоянного проживания чиновники сочли маленький дачный дом. Доказывать, что жить постоянно в таком строении невозможно, женщине пришлось в суде.В доме отсутствует электричество, отопление, дом неблагоустроен и предназначен для ведения садоводства. Все это женщина смогла подтвердить документами и проведенными экспертизами. Так, согласно членской книжке истца и представленной технической документации, объект недвижимости является садовым домиком.Из справки ПАО «Россети Сибирь» следует, что в домике нет электричества. Также хозяйка дачного домика заказала у специалистов экспертизу, которая определила, что у дома «есть дефекты, оказывающие отрицательное влияние на функциональную пригодность и безопасную эксплуатацию». Эти дефекты не позволяют признать дом пригодным для постоянного проживания. Также обследованный дом не соответствует социальной норме площади жилья на одного человека, санитарным правилам, признается непригодным для постоянного проживания.Здание основного строения построено из шпал, в доме нет электроснабжения, отопления. Губительное влияние на организм оказывает креозот, которым обрабатываются шпалы. Полезная площадь основного строения составляет 12,1 кв. м. Невозможность круглогодичного, постоянного проживания в данном доме подтвердили соседи истицы. Помимо этого, женщина принесла в суд договор аренды квартиры, которую она вынуждена снимать из-за того, что ей негде жить.Суд, оценив в совокупности представленные доказательства, пришел к выводу о том, что дом по своей сути является садовым и не предназначен для постоянного в нем проживания.Советский районный суд признал право женщины на получение ежемесячной выплаты в размере стоимости аренды однокомнатной квартиры начиная с 11 мая 2023 года. Кроме того, суд возложил на администрацию Советского района погасить перед женщиной задолженность по мерам поддержки с 10 мая 2023 года, а в последующем ежемесячно перечислять ей денежные выплаты в связи с изменением места проживания до фактического расселения многоквартирного дома.Администрация Советского района и комитет по финансам пытались оспорить решение Советского районного суда в Верховном суде, но безуспешно.Фото: «Номер один»