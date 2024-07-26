Семьям погибших Героев из Бурятии вручили памятные знаки

В Прибайкальском районе семьям погибших участников СВО вручили памятные знаки «Семье погибшего защитника Отечества».

- Памятные знаки семьям погибших Героев вручал глава Прибайкальского района Сергей Семенов и представитель Боевого братства Евгений Павлов. Памятные знаки передали семьям Колмакова Антона Сергеевича, Коровина Николая Андреевича, Чернецких Алексея Николаевича, Дерендяева Николая Алексеевича, - сообщили в фонде «Защитники Отечества» в Бурятии.













Поддержать членов семей участников специальный военной операции пришел социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Бурятии. Все семьи стоят на персональном сопровождении филиала фонда «Защитники Отечества» в Бурятии.

Вечная память и слава Героям!

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии