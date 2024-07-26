Общество 26.07.2024 в 14:42

Жители Бурятии смогут прочитать второй сборник рассказов участников СВО

В него вошли 43 подлинных истории
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Текст: Иван Иванов
Жители Бурятии смогут прочитать второй сборник рассказов участников СВО
«Нет уз святее товарищества» – сборник, в который вошли 43 подлинных истории участников специальной военной операции. Книга издана фондом «Защитники Отечества» под редакцией писателя Захара Прилепина. В Зале Славы Музея Победы прошла ее презентация.

Первая книга с историями ветеранов спецоперации «Жизнь за други своя» была представлена на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 2 февраля 2024 года и имела такой успех, что было принято решение продолжить выпуск. При подготовке второго сборника рассказов в филиалы фонда поступило более 750 историй от ветеранов СВО и членов семей погибших героев.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель Министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и писатель Захар Прилепин.

«Наш общий долг – сохранить историческую правду, рассказы о подвигах героев, поэтому было принято решение продолжить издание историй участников спецоперации. Первая книга «Жизнь за други своя» уже распространена по всем регионам России – библиотекам, музеям, театрам. По ней были поставлены спектакли, на премьеру которых были приглашены ветераны и их семьи. «Нет уз святее товарищества» – это истории о любви и вере, ведь в основе подвига всегда лежит любовь – к Богу, ближнему и Родине», - отметила председатель фонда «Защитники отечества» Анна Цивилева.

Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

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