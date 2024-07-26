Общество 26.07.2024 в 17:33
Участники шоу «Последний герой», съевшие выдру, могли заразиться чумой
Об этом заявил вирусолог Виктор Зуев
Текст: КП-Новосибирск
Скандал с телепроектом «Последний герой», съемки которого проходили на Алтае, прогремел после выхода на экраны четвертой серии. Участники поймали выдру в старый капкан, который нашли недалеко от съемочной площадки, и съели ее. Разделывал животное прямо на берегу реки один из героев — Алан Царикаев. Сами участники, поедавшие выдру, с журналистами общаться не спешат. А вот вирусологи, напротив, бьют тревогу. Оказывается, те, кто съел мясо выдры, могли заразиться крайне опасной болезнью.
— Алтай — природный очаг чумы, переносчиками которой являются, к примеру, грызуны (сурки, суслики, песчанки, полевки - прим. авт.) и выдры. И если пойманная выдра была больна, то участники шоу, которые съели ее, могли заразиться чумой на все 100 процентов, — объяснил КП-Новосибирск Виктор Зуев, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор. — Вы сами подумайте: если человек съедает мясо такого животного, то бактерии попадают внутрь организма, и это и есть прямой путь к заражению.
— Могли ли участники, отправляясь в природный очаг такой заразы, заранее как-то обезопаситься?
— Нет: никакой прививки от чумы в мире просто нет. И что это вообще за глупость была такая с их стороны, я не могу понять? Эпидемиологические службы региона должны были не только все объяснить и предупредить о рисках, но и взять сейчас всех участников шоу под наблюдение. Кто дал гарантию, что они не съели именно зараженное животное? А участники шоу явно не понимали, что делали! С ними надо провести разъяснительную работу, чтобы они осознали, что натворили.
Есть у «последних героев» сейчас и другая проблема. Одного из зрителей настолько возмутил этот эпизод, что он пожаловался в прокуратуру: теперь ведомство проводит проверку. Юрист Инесса Рябинина прокомментировала, что теперь им за это грозит:
— Когда передача готовится, то продюсерская компания обязана согласовывать съемки с местными властями, с Минприроды. И с учетом всей ситуации непонятно, что в таком случае прописано в сценарии и контрактах участников этой программы, что они могли или не могли делать — это предстоит проверить прокуратуре, — рассказала юрист Инесса Рябинина. — Грозит же участникам составление административного протокола за незаконную охоту и штраф (согласно статье 8.37 КоАП РФ — до четырех тысяч рублей). Но есть момент: в эфире не показано, как именно выдру лишили жизни. Действовали ли они с особой жестокостью, были ли свидетелями другие люди, дети? В зависимости от этого их могут привлечь еще и за хулиганство.
— Алтай — природный очаг чумы, переносчиками которой являются, к примеру, грызуны (сурки, суслики, песчанки, полевки - прим. авт.) и выдры. И если пойманная выдра была больна, то участники шоу, которые съели ее, могли заразиться чумой на все 100 процентов, — объяснил КП-Новосибирск Виктор Зуев, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор. — Вы сами подумайте: если человек съедает мясо такого животного, то бактерии попадают внутрь организма, и это и есть прямой путь к заражению.
— Могли ли участники, отправляясь в природный очаг такой заразы, заранее как-то обезопаситься?
— Нет: никакой прививки от чумы в мире просто нет. И что это вообще за глупость была такая с их стороны, я не могу понять? Эпидемиологические службы региона должны были не только все объяснить и предупредить о рисках, но и взять сейчас всех участников шоу под наблюдение. Кто дал гарантию, что они не съели именно зараженное животное? А участники шоу явно не понимали, что делали! С ними надо провести разъяснительную работу, чтобы они осознали, что натворили.
Есть у «последних героев» сейчас и другая проблема. Одного из зрителей настолько возмутил этот эпизод, что он пожаловался в прокуратуру: теперь ведомство проводит проверку. Юрист Инесса Рябинина прокомментировала, что теперь им за это грозит:
— Когда передача готовится, то продюсерская компания обязана согласовывать съемки с местными властями, с Минприроды. И с учетом всей ситуации непонятно, что в таком случае прописано в сценарии и контрактах участников этой программы, что они могли или не могли делать — это предстоит проверить прокуратуре, — рассказала юрист Инесса Рябинина. — Грозит же участникам составление административного протокола за незаконную охоту и штраф (согласно статье 8.37 КоАП РФ — до четырех тысяч рублей). Но есть момент: в эфире не показано, как именно выдру лишили жизни. Действовали ли они с особой жестокостью, были ли свидетелями другие люди, дети? В зависимости от этого их могут привлечь еще и за хулиганство.