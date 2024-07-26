В честь Дня российской почты более 90 сотрудников Почты России в Бурятии получили награды. За добросовестный труд и высокие достижения были награждены начальники почтовых отделений и их заместители, почтальоны, операторы, водители, сортировщики, сотрудники управления и почтамтов.

- Почта не прекращает работу ни на минуту, мы обеспечиваем бесперебойную связь с родными и близкими, доставляя посылки с приятными подарками, важные письма и открытки от друзей, печатные издания, товары, пенсии и пособия. Порой мы делаем это в непростых условиях. В главный почтовый день года я благодарю всех своих коллег за самоотверженность и преданность — ваш труд достоин искренних слов признания, - поблагодарил коллектив директор УФПС Бурятии Сергей Грачёв.

День российской почты отмечают ежегодно во второе воскресенье июля, праздник был учреждён 30 лет назад. Российская же почта является одной из старейших в Европе и ее история насчитывает более 300 лет.

Почта России в республике Бурятия объединяет почти 1600 сотрудников. Ежедневно они оказывают жителям региона социально значимые услуги: обрабатывают и доставляют посылки, письма и периодику, приносят пенсии и прочие выплаты.

В республике 291 стационарное почтовое отделение, 219 из них находится в сельской местности. Отделения Почты России - это многофункциональные офисы, где за один визит можно закрыть максимальное количество бытовых вопросов. В некоторых населенных пунктах отделения почты — единственная точка, где можно воспользоваться финансовыми сервисами или приобрести качественные товары первой необходимости.

Справочно:

В 2023 году сотрудники УФПС республики Бурятия приняли и доставили клиентам более 9 млн. писем и почти 1 млн. посылок. Доставили более 1,5 млн печатных изданий, приняли у клиентов более 1 млн. платежей.

Фото: Почта России