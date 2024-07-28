Общество 28.07.2024 в 15:29

В Бурятии пожарные отстояли поселок Майский

Угроза перехода огня на населенный пункт ликвидирована
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В Бурятии пожарные отстояли поселок Майский

На днях бушующий в лесах пожар практически вплотную подошел к поселку Майский (Курумканский район. - Прим. ред). Возникла угроза перехода огня на населенный пункт. До жилых построек оставалось несколько километров.

Во избежание трагедии был организован штаб, задействованы все ведомства, силы и средства для оперативного отвода пожара и снятия надвигающейся угрозы.

С огненной стихией сражались больше ста человек. Они развернули пожар в противоположную сторону и бульдозером проложили минерализованную полосу в 20 км, чтобы огонь не вернулся.

«Работали 68 специалистов лесной охраны со всей Бурятии, Заудинского, Кабанского, Бичурского, Буйского, Селенгинского, Иволгинского, Кикинского, Усть-Баргузинского, Верхне-Талецкого, Кижингинского, Мухоршибирского, Хандагатайского и Хоринского лесхозов. А также, 55 специалистов АУ РБ «Забайкальской базы авиационной охраны лесов» с Баргузинского, Сосново-Озерского, Хоринского, Улан-Удэнского, Бичурского, Багдаринского и Усть-Баргузинского авиаотделений. Была привлечена тяжелая лесопожарная техника бульдозеры и тракторы с Бичурского, Кабанского, Улан-Удэнского, Заудинского, Мухоршибирского и Кикинского лесхозов. В кратчайшие сроки были доставлены: запас продуктов, медикаменты и ГСМ»,

- сообщили в «Республиканском агентстве лесного хозяйства».
Не остались в стороне и местные жители, они окарауиливали кромки пожара. На данный момент угрозы поселку нет. Работы по тушению продолжаются. Сейчас на пожаре работают: 73 сотрудника лесной охраны, 62 Авиалесоохраны, 30 привлеченных. Задействовано 27 единиц лесопожарной техники.

Ситуация по лесопожарной обстановке в республике находится под контролем Главы Республики Бурятия, Республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров, РАЛХ, Глав районов и сельских поселений.

Фото: «Республиканске агентство лесного хозяйства».






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