В Бурятию новую вакцину от гриппа завезут в августе

Поставки в регионы вакцин от гриппа с обновленным составом начнутся с 1 августа, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Роспотребнадзор уже дал рекомендации по вакцинации, прививочная кампания в осенний период должна охватить до 60% населения страны. По словам министра, поставки вакцин в регионы начнутся с 1 августа. «Контракты все заключены», — сказал глава Минздрава в интервью изданию «РИА Новости».Ранее Роспотребнадзор дал регионам рекомендации по вакцинации от гриппа, издав постановление о мероприятиях по профилактике гриппа, ОРВИ и COVID-19 в эпидемическом сезоне 2024—2025 г. Согласно рекомендациям, прививочная кампания в осенний период должна охватить до 60% от численности населения каждого субъекта России, включая не менее 75% от численности лиц из групп риска. А также лиц, работающих в организациях птицеводства и свиноводства, сотрудников, имеющих контакт с птицей, свиньями или осуществляющих разведение домашней птицы и свиней.Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал властям регионов поддерживать неснижаемый запас противовирусных препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в аптечной сети и медорганизациях.Тем временем по сообщению «Российской газете», начиная с сентября 2024 года в России обязательная вакцинация от коронавируса SARS-CoV-2 проводиться не будет. До сих пор официально рекомендовалось ревакцинироваться для профилактики COVID-19 каждые полгода, хотя по факту повторные прививки сошли на нет еще летом прошлого года. Теперь обязательная вакцинация останется только для уязвимых категорий. Проведение вакцинации остается только «по эпидемическим показаниям» (то есть не в плановом порядке, а только при подъеме заболеваемости той или иной инфекцией).Фото: «Номер один»