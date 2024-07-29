Бурятию может накрыть новая волна паводка

В связи с обильными осадками, прошедшими 24-26 июля в Монголии и южной половине Бурятии, зафиксирован подъем уровня воды в реках Селенга, Чикой и Хилок. Как сообщили в МЧС, наблюдаются выходы воды на пойму районе в населенных пунктов Наушки, Усть-Кяхта и Новоселенгинск.«Мониторинг паводковой обстановки на реках ведётся круглосуточно и находится на постоянном контроле», - сообщили в МЧС.Напомним, в начале минувшей недели от подтопления пострадали четыре района Бурятии: Окинский, Тункинский, Закаменский и Джидинский. Там вышедшие из берегов реки размывали дороги и мосты, отрезав несколько сел от «большой земли».Фото: «Номер один»