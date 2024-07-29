Общество 29.07.2024 в 09:13

Бурятию может накрыть новая волна паводка

Вблизи нескольких населенных пунктов вода уже вышла на пойму
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Текст: Андрей Константинов
Бурятию может накрыть новая волна паводка
В связи с обильными осадками, прошедшими 24-26 июля в Монголии и южной половине Бурятии, зафиксирован подъем уровня воды в реках Селенга, Чикой и Хилок. Как сообщили в МЧС, наблюдаются выходы воды на пойму районе в населенных пунктов Наушки, Усть-Кяхта и Новоселенгинск.

«Мониторинг паводковой обстановки на реках ведётся круглосуточно и находится на постоянном контроле», - сообщили в МЧС.

Напомним, в начале минувшей недели от подтопления пострадали четыре района Бурятии: Окинский, Тункинский, Закаменский и Джидинский. Там вышедшие из берегов реки размывали дороги и мосты, отрезав несколько сел от «большой земли».

Фото: «Номер один»
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