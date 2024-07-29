Общество 29.07.2024 в 09:25
В Мухоршибири прошел град и пропал свет
Электричества нет в райцентре и еще нескольких селах
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в Мухоршибири около 7 утра прошёл град. Фотографиями последствий стихии жителя делятся в вайбер-чате «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Одновременно с этим в райцентре пропало электричество. Света также нет в населенных пунктах Бом, Тугнуй, Нарсатуй, Шинестуй, Верхний Сутай и Брянка.
Сейчас энергетики выясняют причины отключения. Возобновить подачу электричества обещают после устранения неполадок.
Фото: «Мухоршибирь-инфо.24/7»
Тегиград