В Мухоршибири прошел град и пропал свет

Сегодня в Мухоршибири около 7 утра прошёл град. Фотографиями последствий стихии жителя делятся в вайбер-чате «Мухоршибирь-инфо.24/7».





Одновременно с этим в райцентре пропало электричество. Света также нет в населенных пунктах Бом, Тугнуй, Нарсатуй, Шинестуй, Верхний Сутай и Брянка.







Сейчас энергетики выясняют причины отключения. Возобновить подачу электричества обещают после устранения неполадок.





Фото: «Мухоршибирь-инфо.24/7»