Общество 29.07.2024 в 10:32
В Улан-Удэ с 30 июля на пяти городских маршрутах поменяется расписание
Изменения коснутся маршрутов № 1, 3К, 17, 26, 46А
На маршрутах № 1, 3К, 17, 26, 46А из-за перехода на летнее расписание, а также по обращению граждан с 30 июля начнут действовать обновленные графики в будние дни, сообщили в комитете по транспорту администрации г. Улан-Удэ.
В выходные дни расписание на маршрутах № 1, 17, 26, 46А не меняется.
По маршруту №3К расписание будних дней изменено по обращению граждан.
Смотрите актуальные графики в карточках или на сайте autobus03.ru:
Фото: администрация г. Улан-Удэ