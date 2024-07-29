В Улан-Удэ с 30 июля на пяти городских маршрутах поменяется расписание

На маршрутах № 1, 3К, 17, 26, 46А из-за перехода на летнее расписание, а также по обращению граждан с 30 июля начнут действовать обновленные графики в будние дни, сообщили в комитете по транспорту администрации г. Улан-Удэ.

В выходные дни расписание на маршрутах № 1, 17, 26, 46А не меняется.

По маршруту №3К расписание будних дней изменено по обращению граждан.

Смотрите актуальные графики в карточках или на сайте autobus03.ru:





















Фото: администрация г. Улан-Удэ