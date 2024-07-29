Более 20 иностранцев в Бурятии привлекли к ответственности

Бурятская таможня привлекла к ответственности 22 иностранцев за нарушение сроков временного ввоза автомобилей. Совместно с судебными приставами республики один автомобиль был задержан в Улан-Удэ.

В Бурятской таможне пояснили, что все временно ввезенные транспортные средства для личного пользования (ТСЛП) в Россию по истечении срока, установленного таможенным органом, не были вывезены обратно, поэтому в отношении автовладельцев возбуждены дела об административных правонарушениях.

- С 2022 года для лиц, выезжающих с территории РФ по истечении срока временного ввоза транспортного средства, смягчилась форма наказания. Если иностранный гражданин впервые нарушает установленный срок временного ввоза, административный штраф заменяется на предупреждение. За повторное нарушение уже применяется административный штраф в размере 1500 рублей, - рассказала и.о. начальника отдела таможенных процедур и таможенного контроля Бурятской таможни Ольга Лобова.

Также она напомнила, что иностранцы, прибывающие на территорию ЕЭС на личном транспорте, могут без уплаты таможенных пошлин оформить временный ввоз, сроком не более одного года.

- По истечении этого срока, автомобили должны быть вывезены или выпущены в свободное обращение. Гражданам России, прибывающим в ЕАЭС на иностранном автомобиле, необходимо выпустить ее в свободное обращение или внести обеспечение за ТСЛП в размере суммы таможенных платежей, как если бы автомобиль был выпущен в свободное обращение, - добавила Ольга Лобова.

С начала 2024 года в регионе деятельности Бурятской таможни временно ввезено более 50 тысяч транспортных средств для личного пользования, что на 54% больше, чем в 2023 году.

Фото: Бурятская таможня