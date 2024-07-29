В Бурятии простились с 23-летним отцом четверых детей

28 июля в поселке Гусиха простились с 23-летним военнослужащим Владимиром Шестаковым. Он погиб в ходе спецоперации 12 июня 2024 года.Как сообщил вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», Владимир Шестаков родился 17 сентября 2000 года в посёлке Гусиха, был единственным ребёнком в семье. Закончил Гусихинскую общеобразовательную школу. Очень рано начал работать в лесу, помогать отцу.В 2018 году Владимир женился, в браке у него родились четверо детей. В ноябре 2023 года он подписал контракт на воинскую службу и стал участником СВО.«Владимир был заботливым отцом, хорошим сыном, верным другом. Погиб 12 июня 2024 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на территории Донецкой народной республики. У Владимира остались мама, жена, четверо детей», - сообщили в чате.Фото: Баргузин-инфо.24/7