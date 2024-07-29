Общество 29.07.2024 в 10:58
В Бурятии простились с 23-летним отцом четверых детей
Сам Владимир Шестаков был единственным ребенком в семье
Текст: Андрей Константинов
28 июля в поселке Гусиха простились с 23-летним военнослужащим Владимиром Шестаковым. Он погиб в ходе спецоперации 12 июня 2024 года.
Как сообщил вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», Владимир Шестаков родился 17 сентября 2000 года в посёлке Гусиха, был единственным ребёнком в семье. Закончил Гусихинскую общеобразовательную школу. Очень рано начал работать в лесу, помогать отцу.
В 2018 году Владимир женился, в браке у него родились четверо детей. В ноябре 2023 года он подписал контракт на воинскую службу и стал участником СВО.
«Владимир был заботливым отцом, хорошим сыном, верным другом. Погиб 12 июня 2024 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на территории Донецкой народной республики. У Владимира остались мама, жена, четверо детей», - сообщили в чате.
Фото: Баргузин-инфо.24/7
Как сообщил вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», Владимир Шестаков родился 17 сентября 2000 года в посёлке Гусиха, был единственным ребёнком в семье. Закончил Гусихинскую общеобразовательную школу. Очень рано начал работать в лесу, помогать отцу.
В 2018 году Владимир женился, в браке у него родились четверо детей. В ноябре 2023 года он подписал контракт на воинскую службу и стал участником СВО.
«Владимир был заботливым отцом, хорошим сыном, верным другом. Погиб 12 июня 2024 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на территории Донецкой народной республики. У Владимира остались мама, жена, четверо детей», - сообщили в чате.
Фото: Баргузин-инфо.24/7
Тегиспецоперация