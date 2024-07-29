Общество 29.07.2024 в 11:05

Ветераны СВО и их семьи в Бурятии смогут бесплатно посещать музеи и кинотеатры

Пока это стало возможным только для федеральных музеев и кинотеатров
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Текст: Служба информации "Номер один"
Ветераны СВО и их семьи в Бурятии смогут бесплатно посещать музеи и кинотеатры

Минкультуры России и фонд «Защитники Отечества» запустили совместный проект для ветеранов специальной военной операции и членов их семей, в рамках которого они смогут бесплатно посещать федеральные учреждения культуры, сообщили в РИА «Новости» в пресс-службе минкультуры РФ.

Глава ведомства Ольга Любимова отметила, что сегодня особенно важно оказать всестороннюю поддержку участникам и ветеранам специальной военной операции, их семьям, детям.

- Учреждения культуры активно включаются в эту работу. Совместно с фондом «Защитники Отечества» мы уже запускали социальные акции для ветеранов СВО. Но они реализовывались точечно, а теперь мы готовим всероссийский проект, - сказала министр.

На начальном этапе в проекте участвуют только федеральные организации культуры. В настоящее время уже сформирован и будет обновляться репертуарный календарь.

С 25 июля этого года в рамках проекта ветераны СВО и семьи героев могут бесплатно посетить федеральные музеи и музеи-заповедники, с 1 августа – кинотеатры, входящие в программу «Фонд Кинопрокат», с 25 августа – цирки, входящие в систему ФКП «Росгосцирк».

Федеральные театры и филармонии подключатся к проекту в начале театрально-концертного сезона.

На портале «Культура.РФ» создан специальный раздел – афиша для ветеранов СВО, где будут опубликованы дальнейшие даты бесплатного посещения организаций культуры, а также необходимые условия для посещения мероприятия.

 

Фото: Номер один

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