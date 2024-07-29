Общество 29.07.2024 в 11:36

Абитуриенты Бурятии подают документы в вузы онлайн

К суперсервису на Госуслугах подключено более 1000 вузов по всей стране
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Текст: Служба информации "Номер один"
Абитуриенты Бурятии подают документы в вузы онлайн

Абитуриенты Бурятии могут подать документы для поступления в ВУЗы онлайн. Напомним, в 2020 году правительство РФ запустило для выпускников суперсервис на Госуслугах «Поступление в вуз онлайн».

Этот сервис позволяет будущим студентам подавать заявление дистанционно, без посещения приемных комиссий, бумажных заявлений и долгих очередей. При поступлении в другой город сервис значительно сокращает затраты времени, сил и денег на дорогу.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо выполнить следующие шаги:

Шаг 1: Зайти на портал «Госуслуги» под своей подтвержденной учетной записью. Портал позволяет отправлять заявление сразу в несколько университетов.

Шаг 2:Выбрать учебное заведение. К сервису подключено более 1000 государственных и частных вузов по всей стране. Со списком учебных заведений можно ознакомиться на «Госуслугах».

Шаг 3: Подать документы в пять любых высших учебных заведений, выбрав до пяти специальностей в каждом.

На портале также можно запросить данные об образовании и индивидуальных достижениях, например, о результатах ЕГЭ, олимпиад и волонтерской деятельности. Все это может сыграть положительную роль при поступлении. Среди дополнительных возможностей суперсервиса — онлайн-запись на вступительные испытания, расписание экзаменов и конкурсные списки. Заветное уведомление о зачислении в выбранный вуз поступит в личный кабинет на портале.

- Приоритетным направлением обучения в вузах страны остаются ИТ-специальности. По данным министерства цифрового развития России, уже сейчас порядка 10% выпускников имеют ИТ- специальность, а с 2019 года количество бюджетных мест на соответствующих направлениях было увеличено в 2,5 раза, -отметили в министерстве образования и науки РБ.

 

Фото: ru.freepik

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