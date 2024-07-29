Общество 29.07.2024 в 11:44

Работодатели не спешат платить зарплату жителям Бурятии

Приставы взыскали с них уже свыше 13 млн рублей
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Текст: Елена Кокорина
Работодатели не спешат платить зарплату жителям Бурятии

Свыше 13 миллионов рублей задолженности по зарплате взыскали судебные приставы Бурятии в первом полугодии 2024 года.

  - По итогам шести месяцев в Службе судебных приставов республики было окончено 672 исполнительных производства на сумму 13 млн 194 тысячи рублей, по которым заработная плата взыскана полностью. По тем исполнительным производствам, где работодатели продолжают уклоняться от своих прямых обязанностей и не погашают задолженность по оплате труда, работа продолжается и стоит на особом контроле. Сумма частично взысканной задолженности составляет 3,8 миллиона рублей, - отметил заместитель главного судебного пристава республики Константин Щукин.

Приставы отмечают, что при взыскании задолженности по зарплате применяется весь комплекс мер принудительного характера, таких как: обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в банках, на иное имущество, запреты на регистрационные действия в отношении движимого и недвижимого имущества.

Фото:  Номер один

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зарплата приставы взыскание

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