Зорикто Тогочиев проведет «День поля» в Бурятии

3 августа в селе Ацула (оно же - Темник) Селенгинского района Бурятии пройдет крупное мероприятие, направленное на поддержку развития аграрного производства, - выставка-фестиваль «День поля-2024». На него соберутся более трех тысяч участников и посетителей. Работать выставка-фестиваль начнет в 10 часов утра.Как заверил министр сельского озяйства Бурятии Галсан Дареев, «День поля» пройдет при любой погоде. К варианту, что пойдет дождь, организаторы готовы.Среди самых интересных мероприятий можно выделить показ работы агродронов. Это будут большие квадрокоптеры. С их помощью произведут посев семян, а также распыление химических веществ над посевами. Использование агродронов - это современное и многообещающее направление в сельском хозяйстве.Другой важной частью «Дня поля» станет выставка образцов различной сельхозтехники. Её представят четыре дилера. Но, к сожалению, в современных условиях передовой техники из стран Запада не будет. Зато можно будет познакомиться с машинами из КНР, России и Беларуси. Также состоится выставка, на которой различные фирмы покажут всевозможные иные товары для аграрной сферы.Участников свозят посмотреть поля, засеянные разными культурами. Приятным событием станет открытие нового цеха по изготовлению продукции из облепихи (облепихового масла и др.). Его мощность составит около 5 тонн продукции в год. Село Ацула знаменито тем, что в советское время там работал облепиховый совхоз. Сейчас облепиховое направление стараются всячески возрождать и это неплохо получается.Например, продукцию из Ацулы использует улан-удэнский городской Комбинат школьного питания. Бурятская облепиха является, наверное, лучшей в стране по своим качествам, по пользе для здоровья человека. Предприниматель, который обустроил новый облепиховый цех, планирует в ходе «Дня поля» подписать новые контракты на поставку своей продукции.Среди аграриев пройдет конкурс пахарей. А для посетителей выставки-фестиваля будут организованы разные конкурсы, викторины с призами (разыграют продуктовые наборы и другие призы). Можно будет купить сельхозпродукцию, будут работать несколько точек общепита, развернется выставка, на которой людей познакомят с разными видами картофеля и других сельхозкультур. Пройдут разные мастер-классы.Намечено провести родео (объездка лошадей), молодежный Сурхарбаан, подготовлена концертная программа. Вести «День поля» пригласили известного в республике исполнителя и шоумена Зорикто Тогочиева. В работе выставки-фестиваля примет глава Бурятии Алексей Цыденов. Будут главы всех муниципалитетов республики, также ждут мэра Улан-Удэ. Чтобы до Ацулы было легче добраться, усилят движение автобусов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии