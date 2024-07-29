Общество 29.07.2024 в 12:12
Жителей Бурятии просят ответить, насколько они активно заботятся об окружающей среде
Нужно выбрать один вариант из четырех
Уважаемые участники! Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия, в целях повышения уровня экологической культуры, распространения экологических знаний и воспитания бережного отношения к природе родного края, проводит опрос о вовлеченности населения Бурятии в охрану окружающей среды.
Что, по Вашему мнению, может побудить людей более активно заботиться об окружающей среде?
Выберите подходящий для Вас вариант ответа.
Фото: Номер один
Образование и просвещение
Ужесточение законов и правил
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Другое
Всего голосов: 5