Жителей Бурятии просят ответить, насколько они активно заботятся об окружающей среде

Уважаемые участники! Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия, в целях повышения уровня экологической культуры, распространения экологических знаний и воспитания бережного отношения к природе родного края, проводит опрос о вовлеченности населения Бурятии в охрану окружающей среды.

Что, по Вашему мнению, может побудить людей более активно заботиться об окружающей среде?

Выберите подходящий для Вас вариант ответа.

Образование и просвещение Ужесточение законов и правил Примеры успешных инициатив в других регионах Другое Всего голосов: 5

Фото: Номер один