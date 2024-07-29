Общество 29.07.2024 в 13:13

В Бурятии зацвели желтые кубышки

Больше это растение известно в народе, как кувшинка
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии зацвели желтые кубышки

В Тункинском национальном парке Бурятии рассказали о начале цветения желтых кубышек или, как их еще называют, - кувшинок. Их заметили на озере у подножья Алтан Мундарги.

- Желтая кубышка относится к многолетним травянистым растениям семейства кувшинковых. Ее название связано с внешней формой цветка, напоминающей низкий кувшин. Растение этого рода впервые было описано в начале XIX века в Англии ученым-ботаником Джеймсом Смитом. Кувшинка очень заметна на воде благодаря своей яркой желтой окраске, - рассказали в нацпарке.

Также в Тункинском нацпарке добавили, что кувшинка-кубышка обладает целебными свойствами и может очищать водоемы, так как там, где она растет, вода не «цветет».

Фото: предоставлено «Национальный парк Тункинский»


Теги
кувшинка озеро тункинский нацпарк

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