В Улан-Удэ за выходные отсыпали дороги после ливня

– В выходные дни мы работали по отсыпке и грейдированию, также дополнительно убирали наносы с центральных дорог. Провели ямочный ремонт, порядка 300 квадратов. Отсыпка и грейдирование по Октябрьскому району велась по 19 маршруту, далее по Радужному. В Железнодорожном районе в мкрн Аршан, там в основном были большие промоины. И в Советском районе – это дорога к ДНТ «Зенит». Мы делали там отсыпку и грейдирование, – сказал директор Комбината по благоустройству Улан-Удэ Игорь Мункуев.





Власти Улан-Удэ продолжают приводить в порядок город после прошедшего ливня. Наиболее пострадал от сильных дождей Октябрьский район, здесь восстановили дороги в мкрн Светлый и Радужный. Идут работы в мкрн Комушка.