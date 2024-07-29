Общество 29.07.2024 в 13:26
В Улан-Удэ за выходные отсыпали дороги после ливня
Наиболее сильно от стихии пострадал Октябрьский район
Текст: Андрей Константинов
Власти Улан-Удэ продолжают приводить в порядок город после прошедшего ливня. Наиболее пострадал от сильных дождей Октябрьский район, здесь восстановили дороги в мкрн Светлый и Радужный. Идут работы в мкрн Комушка.
– В выходные дни мы работали по отсыпке и грейдированию, также дополнительно убирали наносы с центральных дорог. Провели ямочный ремонт, порядка 300 квадратов. Отсыпка и грейдирование по Октябрьскому району велась по 19 маршруту, далее по Радужному. В Железнодорожном районе в мкрн Аршан, там в основном были большие промоины. И в Советском районе – это дорога к ДНТ «Зенит». Мы делали там отсыпку и грейдирование, – сказал директор Комбината по благоустройству Улан-Удэ Игорь Мункуев.