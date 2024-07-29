Общество 29.07.2024 в 14:03
1-2 августа в Улан-Удэ может повториться суперливень
Пока в городе не до конца ликвидировали последствия прошлого
Текст: Петр Санжиев
Тропический ливень, который прошел в столице Бурятии несколько дней назад, принес огромное количество осадков. За семь дней, начиная с 21 июля, в Улан-Удэ выпало 128 процентов месячной нормы осадков. Только за 25 июля выпало 80 процентов месячной нормы. Власти даже ввели режим повышенной готовности.
«Бригады, которые планово занимались откачкой, с понедельника все находились на своих местах и устраняли последствия дождя. В четверг мы понимали, что не справляемся с дождем и необходимо привлечение дополнительных единиц техники», - говорят в МБУ «Комбинат по благоустройству Улан-Удэ».
За неделю с улиц откачали 12 тыс. кубометров воды. В том числе, только 25 июля откачала 7,5 тыс. кубометров. Прежде всего, внимание уделяли загруженным центральным улицам, а также тем местам, где размывы мешали ездить маршруткам. Как можно быстрее старались отрабатывать заявки, поступавшие от жителей. Так, отсыпали дорогу к СНТ «Зенит», работали на Аршане, сейчас идет работа в мкрн. Солнечный и т.д.
«Лужи все откачали уже в пятницу. Делаем грейдирование, ямочный ремонт. За выходные убрали наносы с дорог. Они мешали транспорту. Работы по Октябрьскому району продолжаются, надо еще несколько дней, чтобы отработать отдаленные районы Комушки, Радужного, Зверосовхоза. По Советскому району мы все отработали. По Железнодорожному району также вскоре должны закончить», - отметили в комбинате, подчеркнув, что сильный дождь объединил все коммунальные службы города.
На помощь комбинату приехала бригада МУП «Горсвет», которая работала на помпе всю ночь. МУП «Водоканал» предоставил комбинату две своих вакуумных машины, помпы для откачки луж с дорог. Мотопомпой помог муниципальный Комитет по ГО и ЧС.
«Есть дамба в Советском районе. Ее ночью размыло, и надо было оперативно принимать меры. Вся наша техника находится в Забайкальском и тут МУП «Управление трамвая» в два часа ночи свой погрузчик пригнали и все заделали. У каждого есть, конечно, своя задача, но вместе с тем, все объединились», - с благодарностью говорят в Комбинате по благоустройству.
Учитывая напряженность ситуации, город нанял 12 единиц частной техники - самосвалы и вакуумки. На оплату аренды будет затрачено около 250 тыс. рублей.
Муниципалы отмечают сплоченность простых жителей города и автомобилистов, которые, увидев, что кто-то на машине с низкой посадкой застрял на размытой или занесенной дороге, останавливались и помогали выбраться.
«Все видели, что муниципальные структуры всеми силами ведут борьбу с ливнем. Поэтому зачастую люди сами выходили с лопатами в руках и устраняли промоины вблизи своих домов. Хотим сказать всем большое спасибо!», - выражают благодарность в комбинате.
Ежегодно на устранение последствий ливней в городе тратят от 1,5 до 3 млн рублей.
В столице республики надо усиливать систему откачки. Ожидается, что скоро буде принято решение о разработке схемы ливневой канализации в Улан-Удэ.
На решение проблемы с подтоплением улиц при дождях надо примерно три миллиарда рублей по нынешним ценам. Поэтапно Улан-Удэ решает проблему. Например, ул. Ключевская в районе остановки «Юношеская библиотека». Там в минувший ливень скопилась большая лужа. Можно даже сказать, маленький пруд. Там планируется поставить насос, чтобы перекачивать накопившуюся воду в сторону ул. Сахьяновой. Так что, будущим летом такого бедствия в районе магазина «Интерьер» быть не должно.
Тем временем, власти города, основываясь на прогнозах синоптиков, готовятся к новому мощному ливню. Он может накрыть Улан-Удэ уже в самом начале августа.
Фото: «Номер один»
«Бригады, которые планово занимались откачкой, с понедельника все находились на своих местах и устраняли последствия дождя. В четверг мы понимали, что не справляемся с дождем и необходимо привлечение дополнительных единиц техники», - говорят в МБУ «Комбинат по благоустройству Улан-Удэ».
За неделю с улиц откачали 12 тыс. кубометров воды. В том числе, только 25 июля откачала 7,5 тыс. кубометров. Прежде всего, внимание уделяли загруженным центральным улицам, а также тем местам, где размывы мешали ездить маршруткам. Как можно быстрее старались отрабатывать заявки, поступавшие от жителей. Так, отсыпали дорогу к СНТ «Зенит», работали на Аршане, сейчас идет работа в мкрн. Солнечный и т.д.
«Лужи все откачали уже в пятницу. Делаем грейдирование, ямочный ремонт. За выходные убрали наносы с дорог. Они мешали транспорту. Работы по Октябрьскому району продолжаются, надо еще несколько дней, чтобы отработать отдаленные районы Комушки, Радужного, Зверосовхоза. По Советскому району мы все отработали. По Железнодорожному району также вскоре должны закончить», - отметили в комбинате, подчеркнув, что сильный дождь объединил все коммунальные службы города.
На помощь комбинату приехала бригада МУП «Горсвет», которая работала на помпе всю ночь. МУП «Водоканал» предоставил комбинату две своих вакуумных машины, помпы для откачки луж с дорог. Мотопомпой помог муниципальный Комитет по ГО и ЧС.
«Есть дамба в Советском районе. Ее ночью размыло, и надо было оперативно принимать меры. Вся наша техника находится в Забайкальском и тут МУП «Управление трамвая» в два часа ночи свой погрузчик пригнали и все заделали. У каждого есть, конечно, своя задача, но вместе с тем, все объединились», - с благодарностью говорят в Комбинате по благоустройству.
Учитывая напряженность ситуации, город нанял 12 единиц частной техники - самосвалы и вакуумки. На оплату аренды будет затрачено около 250 тыс. рублей.
Муниципалы отмечают сплоченность простых жителей города и автомобилистов, которые, увидев, что кто-то на машине с низкой посадкой застрял на размытой или занесенной дороге, останавливались и помогали выбраться.
«Все видели, что муниципальные структуры всеми силами ведут борьбу с ливнем. Поэтому зачастую люди сами выходили с лопатами в руках и устраняли промоины вблизи своих домов. Хотим сказать всем большое спасибо!», - выражают благодарность в комбинате.
Ежегодно на устранение последствий ливней в городе тратят от 1,5 до 3 млн рублей.
В столице республики надо усиливать систему откачки. Ожидается, что скоро буде принято решение о разработке схемы ливневой канализации в Улан-Удэ.
На решение проблемы с подтоплением улиц при дождях надо примерно три миллиарда рублей по нынешним ценам. Поэтапно Улан-Удэ решает проблему. Например, ул. Ключевская в районе остановки «Юношеская библиотека». Там в минувший ливень скопилась большая лужа. Можно даже сказать, маленький пруд. Там планируется поставить насос, чтобы перекачивать накопившуюся воду в сторону ул. Сахьяновой. Так что, будущим летом такого бедствия в районе магазина «Интерьер» быть не должно.
Тем временем, власти города, основываясь на прогнозах синоптиков, готовятся к новому мощному ливню. Он может накрыть Улан-Удэ уже в самом начале августа.
Фото: «Номер один»
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