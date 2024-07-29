Общество 29.07.2024 в 14:40

Жара в Бурятии продержится еще два дня

Затем на несколько дней немного похолодает
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Текст: Андрей Константинов
Жара в Бурятии продержится еще два дня
По данным республиканского Гидрометцентра, 30-31 июля в Бурятии сохранится умеренно-жаркая погода. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Преобладающая температура ночью составит +12,+17, днем будет +27,+32.

1-3 августа южный циклон вызовет на большей части республики дожди, местами сильные, грозы, также возможен град. Сила ветра в эти дни составит 7-12, местами при грозах до 15-20 м/с. Ночные температуры будут в пределах +12, +17, днем ожидается +17, +22.

4-5 августа в Бурятии будет преобладать теплая неустойчивая погода. Днем возможны локальные грозовые дожди. Температура ночью составит +11,+16, днем будет +24, +29.

Фото: «Номер один»
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