В Улан-Удэ продолжают патрулировать леса

Группы МБУ «Городское лесничество» и маневренные группы МКУ «Безопасный город» ежедневно патрулируют в Улан-Удэ лесные массивы. Они проводят профилактические беседы с жителями ближайших ДНТ и СНТ. В мероприятиях задействованы и сотрудники правоохранительных органов для составления протоколов в отношении нарушителей.





- В рамках подготовки к пожароопасному периоду было установлено 60 шлагбаумов, 96 информационных баннеров. На сегодняшний день сделано более 250 км минерализованных полос из 300 км. Работы продолжаются. Ежедневно идет патрулирование территорий лесов в целях противопожарной пропаганды, в том числе совместно с сотрудниками МВД. За весь период мы раздали горожанам уже около 450 информационных листовок, - рассказала главный лесничий МБУ «Городское лесничество» Ксения Малых.

По данным республиканского агентства ГО и ЧС, с начала пожароопасного периода на территории города было зарегистрировано 7 пожаров, общая площадь возгораний составила – 107,75 гектаров.

В администрации города напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф: для граждан в размере от 40 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 до 400 тыс. рублей.

Если вы увидели лесной пожар, звоните: 20-44-44 или «112».

Фото: администрация г. Улан-Удэ