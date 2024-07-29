Общество 29.07.2024 в 14:56

В Бурятии ликвидировали уже 30 медведей

Еще 16 косолапых получили «черную метку», но пока смогли избежать печальной участи
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии ликвидировали уже 30 медведей
В Бурятии с начала этого года выдали разрешение на отстрел 46 медведей. По факту из этого числа на данный момент ликвидировано 30 особей. Причем подавляющее большинство из них (21) – добыло в Северобайкальском районе. Такие данные озвучили сегодня в Бурприроднадзоре.

Напомним, «Номер один» уже неоднократно сообщал о небывалой активности медведей, которые с завидной регулярностью стали выходить к населенным пунктам и пугать местных жителей. Особенно часто встречи с косолапыми происходят в северных районах республики. Одна из таких встреч и вовсе закончилась трагически – животное растерзало жительницу Нижнеангарска, отправившуюся в одиночку на рыбалку.

Как сообщили в Бурприроднадзоре, по каждому факту выходов медведей к населенным пунктам ведомство немедленно принимает меры.

«Госинспектор во взаимодействии с администрациями районов или муниципальных образований оценивает возникшую ситуацию. В случае, если медведь создает реальную угрозу жизни и здоровью людей, а также домашним или сельскохозяйственным животным, принимается решение о его вынужденном изъятии и организуются оперативные мероприятия», - отметили в ведомстве.

Фото: pixabay.com
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