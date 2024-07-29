Управляшка в Улан-Удэ не прошла проверку и попала на штрафы

В Улан-Удэ оштрафовали управляющую компанию. Причиной послужило неудовлетворительное содержание общего имущества многоквартирного дома.

Проверку проводили специалисты Управления муниципальной жилищной инспекции УО «Стекольное».

- Организация оштрафована на 25 тысяч за то, что в подвале не убирали мусор и за сломанные почтовые ящики, на которых отсутствовали замки. Также в ходе проверки было обнаружено повреждение трубопровода канализации, из-за чего подвал находился в ненадлежащем состоянии, - рассказали в мэрии города.

Если вы считаете, что и вам коммунальные услуги оказываются с нарушениями, обращайтесь с письменным заявлением.

- Его можно отправить почтой или прийти лично с заявлением по адресу: ул. Бабушкина, 25, каб. 214. Для получения консультации у специалистов Управления звоните по телефонам 23-56-57 или 23-54-33, - добавили в мэрии.

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