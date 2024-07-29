Медикам, водителям и педагогам в Бурятии приходится работать сверхурочно

С 27 июня по 25 июля 2024 года сервис SuperJob провел опрос, в котором приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны. Анализ показал, что чаще всего сверхурочно приходится работать курьерам, медикам, водителям и педагогам.

- Водители трудятся сверхурочно часто и помногу. 58% работающих на полную занятость пожаловались на переработки. Судя по их оценкам, в среднем из-за сверхурочных они трудятся практически на треть больше времени, чем положено на одну ставку. С прошлого года ситуация не улучшилась, - сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Мужчины перерабатывают чаще, чем женщины, молодежь соглашается на сверхурочные чаще тех, кто старше, а среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей в месяц больше тех, кто продолжает трудиться и после окончания рабочего дня.

- Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще работают сверхурочно курьеры, медсестры, водители, врачи и педагоги, реже — операторы кол-центров и менеджеры по продажам, - добавили в SuperJob.

Фото: loon.site