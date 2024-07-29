В Бурятии продолжается запись на операцию «Улыбка»

Благотворительная акция «Операция Улыбка» пройдет в Бурятии.

- С 8 по 14 сентября 2024 года лучшие российские врачи-волонтеры совместно с врачами Республики Бурятия окажут высококвалифицированную помощь детям с врожденными расщелинами губы и неба в РКБ им. Н.А. Семашко, - сообщили в правительстве Бурятии.

Консультация и отбор пациентов на оперативное вмешательство проводится в Республиканской стоматологической поликлинике.

Запись по телефону: 8(3012) 41-66-67

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