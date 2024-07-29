Общество 29.07.2024 в 16:13

В Бурятии родилась девочка больше 60 см

Маленькая богатырша весит почти 5 кг
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии родилась девочка больше 60 см

Республиканский перинатальный центр подвел итоги прошедшей недели и сообщил о рождении самой крупной малышки за последнее время.

- Вес девочки составляет 4 кг 750 г, а рост 61 см. Между тем самым маленьким новорожденным, появившимся на свет с 22 по 28 июля, является тоже девочка, которая весит всего 1 кг 400 г, при росте 42 см, - рассказали в Перинатальном центре.

Всего за этот период родилось 98 детей, среди них 51 мальчик и 47 девочек. В их числе есть и одна двойня.

Больше всего родов случилось в пятницу, 26 июля. В этот день врачи приняли более 20-ти родов.

Фото: loon.site

 

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роды перинатальный центр новорожденные дети

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с 24 по 30 июля

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