В Бурятии родилась девочка больше 60 см

Республиканский перинатальный центр подвел итоги прошедшей недели и сообщил о рождении самой крупной малышки за последнее время.

- Вес девочки составляет 4 кг 750 г, а рост 61 см. Между тем самым маленьким новорожденным, появившимся на свет с 22 по 28 июля, является тоже девочка, которая весит всего 1 кг 400 г, при росте 42 см, - рассказали в Перинатальном центре.

Всего за этот период родилось 98 детей, среди них 51 мальчик и 47 девочек. В их числе есть и одна двойня.

Больше всего родов случилось в пятницу, 26 июля. В этот день врачи приняли более 20-ти родов.

Фото: loon.site