С 1 августа жителям Бурятии пересчитают пенсии

С 1 августа 2024 года отделение СФР по республике Бурятия произведет перерасчет пенсий работающих пенсионеров. Перерасчёт проходит ежегодно с 1 августа. В этом году он коснется более 50 тысяч работающих пенсионеров республики.

- Пенсии будут увеличены получателям страховой пенсии по старости и по инвалидности, которые осуществляли трудовую деятельность в предшествующем году. Выплаты также будут увеличены получателям пенсии по случаю потери кормильца, если на его лицевой счет, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтенные ранее при назначении выплат, - сообщили в социальном фонде Бурятии.

Перерасчет страховой пенсии проводится в беззаявительном порядке — для этого пенсионерам не нужно никуда обращаться.

Перерасчет будет производиться индивидуально и зависеть от размера заработной платы и начисленных пенсионных коэффициентов за предыдущий год. Максимальный размер повышения пенсии составляет три пенсионных коэффициента.

Таким образом, в случае, если человек продолжает работать после достижения пенсионного возраста и назначения пенсии, её размер ежегодно пересчитывается исходя их начисленных пенсионных коэффициентов.

Проконсультироваться по вопросам пенсионного социального страхования можно по номеру единого контакт-центра (8-800-100-00-01).

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