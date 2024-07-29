Общество 29.07.2024 в 16:55

В Бурятии медведи повлияли на цену ягоды

Жители республики с опаской выходят на её сбор
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии медведи повлияли на цену ягоды
Цена на чернику в Улан-Удэ сейчас составляет 300 рублей за один литр. Урожай черники в лесах республики, по словам продавцов, в этом году неплохой. Но именно сегодняшний ценовой уровень, скорее всего, может стать минимальным в нынешнем сезоне.

Этому способствует как общее подорожание жизни, повсеместная инфляция, так и чисто природный фактор. Торговцы жалуются, что в лесах Бурятии очень много медведей.

Как известно, бурый медведь всеяден и больше половины его рациона составляет растительная пища – орехи, коренья, ягоды. Чем больше медведей, тем больше лесных ягод они поедают.

Большое число медведей является также сдерживающим фактором и для сборщиков. Есть мнение, что медведь сам не подойдет к человеку, учует его издалека. А если пошуметь, то медведь тем более не подойдет. Но это не всегда так. Нынешним летом на севере Бурятии медведь убил девушку, которая просто пришла на реку порыбачить. Медведь - один из самых крупных и сильных хищников в лесу, неподготовленному и безоружному человеку практически невозможно выстоять в схватке с ним. Отпугнуть может не выйти, а убежать от атакующего зверя по лесной местности тоже крайне трудно.

Так что, бурятские сборщики ягод в этом году стоят перед жизненно важными вопросами – часто ли выходить «по ягоды» и как далеко углубляться в тайгу, не ограничиться ли лесами, которые поближе к цивилизации. Это все отражается на рынке дикой ягоды.

Напомним, «Номер один» уже неоднократно сообщал о небывалой активности медведей, которые с завидной регулярностью стали выходить к населенным пунктам и пугать местных жителей. Особенно часто встречи с косолапыми происходят в северных районах республики. Как ранее рассказали в Бурприроднадзоре, с начала этого года в республике отстрелили уже 30 медведей, повадившихся «навещать» села и поселки.

Фото: «Номер один»
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медведь ягода

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