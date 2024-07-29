Общество 29.07.2024 в 17:29

Помощь ветеранам СВО и членам их семей в Бурятии сделают доступнее

Для повышения скорости предоставления услуг разрабатывается единая цифровая система
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Текст: Служба информации "Номер один"
Помощь ветеранам СВО и членам их семей в Бурятии сделают доступнее

С января 2024 года филиал «Фонда защитников отечества» в Республике Бурятия принял более 8000 обращений. Для максимального ускорения всех процессов помощи ветеранам и членам их семей разрабатывается единая цифровая система, работу которой обсудили на большом форуме в Грозном.

По данным филиала «Фонда защитников отечества» в Бурятии, ветераны СВО и члены из семей чаще всего обращаются за юридической помощью, назначением мер соцподдержки, получением удостоверения ветерана боевых действий, психологической помощью. Предоставление помощи проходит, как правило, в очном формате – когда вопросы обращающихся рассматривает куратор фонда.

Цифровизацию мер поддержки ветеранов и семей героев обсудили участники первого Всероссийского цифрового форума фонда «Защитники Отечества» в Грозном. Площадка объединила представителей министерств, ведомств и других партнеров проекта.

Важное направление работы — обеспечение максимальной проактивности, минимизации сроков и сбора бумажных документов, отметила замминистра обороны РФ Анна Цивилева: 

- Мы подводим итоги огромной работы. На форуме в Грозном более 500 человек — ИТ-специалистов со всей страны, наших сотрудников — работали вместе с представителями государственных ведомств, обсуждая проблемы поддержки ветеранов СВО и их семей, которые можно решить с помощью цифровизации, - отметила Анна Цивилева.

Основная цель фонда «Защитники Отечества» - персональное, комплексное, проактивное сопровождение граждан. За таким форматом - будущее цифровизации госуправления, отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

- Система позволит автоматически ставить и контролировать соответствующие задачи ведомствам. Таким образом будет обеспечено комплексное сопровождение, которое является нашей главной целью, - сказал Максут Шадаев.

Оперативно реагировать на вопросы ветеранов и семей героев помогает взаимодействие его филиалов и ЦУР. Совместно с фондом их головная организация АНО «Диалог Регионы» настроила цифровую экосистему работы с запросами в соцсетях.

 

Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества»  в Бурятии

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