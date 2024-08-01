До Бали можно будет долететь напрямую

Владимир Путин и избранный президент Индонезии Прабово Субианто провели переговоры в Кремле. По словам господина Субианто, «Аэрофлот» сможет совершать прямые рейсы на Бали. Сейчас российская авиакомпания не летает напрямую в Индонезию, добраться можно только с пересадками. Власти страны готовы поддержать прямые рейсы и от других российских авиакомпаний, сообщает «Коммерсант».«Мы считаем Россию большим другом Индонезии, и я бы хотел и далее продолжать развивать отношения с вашей страной», - сказал Прабово Субианто. Также Индонезия приветствует факт открытия генерального консульства России на Бали. Страна открыта для того, чтобы Россия более активно участвовала в экономике страны, отметил господин Субианто.Ранее столицу Индонезии Джакарту и остров Бали связывали прямые рейсы российских авиакомпаний, однако после начала пандемии коронавируса полеты были свернуты. Однако после ее окончания Таиланд, в отличие от Индонезии, возобновил прямые перелеты, что вызвало переориентацию потоков российских туристов с Бали на Таиланд, вызвав потери в индонезийской экономике. Теперь настало время возвращать все назад. Среди вариантов нового расписания полетов называются прямые рейсы в Индонезию из Москвы, Новосибирска и Иркутска. Время полета из Москвы до острова Бали составит около 11 часов, из Иркутска - 7 часов. Регулярные и чартерные рейсы могут запустить накануне высокого зимнего сезона.Фото: «Номер один»