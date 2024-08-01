Общество 01.08.2024 в 09:44

До Бали можно будет долететь напрямую

Из Москвы и Иркутска запустят прямые рейсы до Индонезии
A- A+
Текст: Иван Иванов
До Бали можно будет долететь напрямую
Владимир Путин и избранный президент Индонезии Прабово Субианто провели переговоры в Кремле. По словам господина Субианто, «Аэрофлот» сможет совершать прямые рейсы на Бали. Сейчас российская авиакомпания не летает напрямую в Индонезию, добраться можно только с пересадками. Власти страны готовы поддержать прямые рейсы и от других российских авиакомпаний, сообщает «Коммерсант».

«Мы считаем Россию большим другом Индонезии, и я бы хотел и далее продолжать развивать отношения с вашей страной», - сказал Прабово Субианто. Также Индонезия приветствует факт открытия генерального консульства России на Бали. Страна открыта для того, чтобы Россия более активно участвовала в экономике страны, отметил господин Субианто.

Ранее столицу Индонезии Джакарту и остров Бали связывали прямые рейсы российских авиакомпаний, однако после начала пандемии коронавируса полеты были свернуты. Однако после ее окончания Таиланд, в отличие от Индонезии, возобновил прямые перелеты, что вызвало переориентацию потоков российских туристов с Бали на Таиланд, вызвав потери в индонезийской экономике. Теперь настало время возвращать все назад. Среди вариантов нового расписания полетов называются прямые рейсы в Индонезию из Москвы, Новосибирска и Иркутска. Время полета из Москвы до острова Бали составит около 11 часов, из Иркутска - 7 часов. Регулярные и чартерные рейсы могут запустить накануне высокого зимнего сезона.

Фото: «Номер один»
Теги
туризм

Все новости

Бурятия ждет богачей
02.08.2024 в 06:00
В Бурятии открылись «музейные маршруты»
01.08.2024 в 17:59
В Бурятии спор между адвокатом и следователем перерос в потасовку
01.08.2024 в 17:41
В Бурятии покажут шедевры буддийского искусства из Эрмитажа
01.08.2024 в 17:36
В Улан-Удэ из-за ДТП возникла большая пробка
01.08.2024 в 17:29
В центре Улан-Удэ продолжают строить фундамент для будущего театра «Байкал»
01.08.2024 в 17:20
В Улан-Удэ добиваются ремонта здания подпольной большевистской организации
01.08.2024 в 17:08
Скоро в Бурятии появится дешевое арендное жилье
01.08.2024 в 17:00
Для охраны омуля в Бурятии стартует целая операция
01.08.2024 в 16:50
Сотрудники Роспотребнадзора Бурятии передали автомобиль на нужды СВО
01.08.2024 в 16:36
ЗУРХАЙ
с 31 июля по 6 августа

Читайте также
В центре Улан-Удэ продолжают строить фундамент для будущего театра «Байкал»
Театр будет расположен возле набережной реки Селенга
01.08.2024 в 17:20
В Улан-Удэ добиваются ремонта здания подпольной большевистской организации

Сейчас в старинном доме находятся колледж и магазин

01.08.2024 в 17:08
Скоро в Бурятии появится дешевое арендное жилье
Стоимость аренды квартиры площадью 50 кв.м обойдется в 8 тыс. рублей
01.08.2024 в 17:00
Для охраны омуля в Бурятии стартует целая операция
А вместе с ней и нешуточные штрафы
01.08.2024 в 16:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru