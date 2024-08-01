ВСГУТУ зачислил первых 165 абитуриентов

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (ВСГУТУ) в ходе приемной кампании 2024 года зачислил первых абитуриентов.

30 июля в вузе издали приказы о зачислении в рамках приоритетного этапа на места, финансируемые за счет федерального бюджета.

Студентами вуза стали те, кто подал заявления на поступление по особой, отдельной и целевой квотам. В первых приказах в рамках приёма этого года зачислили 165 человек. Из них 90 — на очную форму обучения, 75 — на заочную.

- Мы провели приоритетный этап зачисления, в рамках которого ряды студентов ВСГУТУ пополнили абитуриенты, обладающие льготами на поступление или подавшие заявку на заключение целевого договора с работодателем, – сказал ответственный секретарь приемной комиссии ВСГУТУ Вячеслав Кравченко.

Отметим, прием оригиналов документов об образовании для зачисления на места, финансируемые за счет федерального бюджета, по программам бакалавриата и специалитета продлится до 3 августа.

Прием документов на обучение по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) по договорам об оказании платных образовательных услуг – до 20 августа.

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