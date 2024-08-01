Житель Бурятии после смерти мобилизованного отца ушел на СВО и тоже погиб

В боях на Донбассе погиб 23-летний житель Кяхты Александр Новокрещин. Летом прошлого года на СВО погиб его мобилизованный отец. После этого сын принял решение тоже пойти на спецоперацию.Как сообщил вайбер-чат «Кяхта-инфо.24/7», Александр Новокрещин родился 29 сентября 2000 года в Кяхте. В 2015 году после окончания 9-го класса поступил в Железнодорожный колледж в Улан-Удэ. В 2018 году его призвали на срочную службу, после он заключил контракт и служил в 5-й танковой бригаде до 2021 года.В июне 2023 года в семье Новокрещиных случилось горе. На СВО погиб мобилизованный отец Александра – Павел Васильевич. После этого Александр принял добровольное решение участвовать в спецоперации и в ноябре 2023 года вновь заключил контракт с 5-й танковой бригадой.«Александр всегда отличался отзывчивостью и стремлением прийти на помощь нуждающемуся, был любознательным и смышленым, добродушным. Он любил свою семью и был опорой для родителей. Нес службу как настоящий мужчина, точно и своевременно выполнял приказы, правильно оценивал обстановку, быстро принимал обдуманные решения, проявляя инициативу, решительность и военную смекалку», - рассказали в чате.Александр Новокрещин погиб 23 июля 2024 года, до конца выполнив свой воинский долг. За проявленные отвагу и бесстрашие награжден орденом Мужества посмертно.Дома у Александра остались мама и брат.Фото: «Кяхта-инфо.24/7»