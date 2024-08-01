Общество 01.08.2024 в 11:51

В Улан-Удэ продолжают ремонтировать дорогу по переулку Карьерный

Эта дорога используется для объезда пробок на ул. Трубачеева и ул. Терешковой
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ продолжают ремонтировать дорогу по переулку Карьерный

Ремонт дороги по переулку Карьерный выполнен на 47 процентов, сообщили в администрации города.

Трудоемкие работы по переносу инженерных сетей на дороге, которые проводились с апреля, завершены. Сейчас подрядчик обустраивает котлован для сбора ливневых вод канализации, устанавливает дорожные бордюры, и готовит основание для будущих тротуаров.



- Это дорога очень популярна у наших горожан, по ней, петляя можно объехать заторы на ул. Трубачеева и ул. Терешковой. Поэтому мы решили приводить ее в порядок. По окончании ремонта дорога полноценно соединит две большие улицы Октябрьского района - Солнечную и Трубачеева, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Дорогу по переулку Карьерный, протяженностью 360 метров, ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». После завершения работ на улице Трубачеева поставят светофор, чтобы движение не было стихийным, как раньше.

Открыть обновленную дорогу планируют к осени.

В общей сложности в 2024 году в Улан-Удэ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 11 участков автомобильных дорог. На масштабные работы выделено 600 млн. рублей.

 

Фото: администрация г. Улан-Удэ

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