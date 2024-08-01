В районе Бурятии построили огромную роликовую площадку

В поселке Темник Селенгинского района Бурятии появилась новая и современная спортивная площадка для катания на роликах. Работы по ее строительству были завершены накануне в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий (КРСТ).

Кроме этого, на прилегающей территории были высажены декоративные кустарники, установлены беседки и скамейки. Также выполнены работы по освещению территории, - сообщают в Администрации Селенгинского района.

Вокруг площадки установлено ограждение, которое создает безопасные условия для игр и развлечений.

- Приглашаем всех желающих посетить новую площадку, подышать свежим воздухом и провести время с пользой, - добавили в районной администрации.

Фото: loon.site