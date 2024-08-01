В Бурятии начали строить дома для врачей и учителей

В Бурятии стартовало строительство домов для врачей и учителей. Жилые площади предоставят сотрудникам образования и медицины в селах Новая Брянь, Сосново-Озерское, Кижинга, Хоринск, Кырен, Кяхта, Кабанск и Петропавловка.

Строительство домов должно завершиться до конца года.













- Здания будут двухэтажными, в каждом из которых предусмотрено восемь квартир двух типов: площадью от 33 и от 42 квадратных метров. Квартиры в новых домах будут иметь чистовую отделку и необходимую мебель, - сообщили в управлении капстроительства Бурятии.

Сейчас строительство домов находится на начальной стадии.

Напомним, всего будет построено 8 жилых домов. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов выделено более 305 млн рублей.

Фото: Управление капитального строительства РБ