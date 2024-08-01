Для охраны омуля в Бурятии стартует целая операция

Полиция Бурятии вновь встанет на охрану байкальского омуля в период его нереста. За вылов одной рыбки нарушителю придется раскошелиться более, чем на 7 тысяч рублей.

Местное население предупреждают о действующих ограничениях на вылов нерестовой рыбы и о санкциях, применяемых к нарушителям.

- Размер причиненного ущерба водным биологическим ресурсам при вылове одной особи байкальского омуля в период нереста составляет 7 280 рублей. По итогам осеннего нереста в 2023 году было выявлено более 50 фактов нарушений правил рыболовства. Возбуждены десятки уголовных дел, а по фактам придорожной торговли рыбой составлено около 20 административных протоколов, - рассказали в МВД республики.

Из незаконного оборота почти год назад изъято более 2,5 тысяч кг рыбы, 16 кг икры, 27 рыболовных сетей, 11 лодок и 12 иных орудий лова.

Сторожить местную рыбку в Кабанском районе начали с 25 июля, а в остальных районах приступят через две недели – с 15 августа. В целом комплексная оперативно-профилактическая операция «Путина» продлится в республике до 15 ноября 2024 года.

Фото: Номер один