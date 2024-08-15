Общество 15.08.2024 в 09:00

Покупка подержанного авто

Что учесть?
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Текст: Номер один
Покупка подержанного авто
Номер один

Вопрос: «Что нужно учесть при покупке подержанной машины?» 

Дымбрыл Ц.

При покупке подержанной машины необходимо проверить:

- не в залоге ли транспортное средство. Это нужно, чтобы вместе с машиной не получить чужие долги. Проверить информацию можно бесплатно в реестре уведомлений о залоге движимого имущества Федеральной нотариальной палаты;

- состоит ли продавец автомобиля в браке. Если второй супруг не дал согласия на продажу авто, при разводе он может потребовать отменить сделку и вернуть ему половину стоимости или саму машину. Чтобы избежать этого, получите нотариально заверенное согласие второго супруга.

Еще лучше - заверить куплю-продажу авто у нотариуса. Он пообщается со всеми сторонами сделки, тщательно проверит документы и юридически значимые факты. Например, узнает, не банкрот ли продавец и не ограничена ли его дееспособность. Нотариус также поможет составить юридически грамотный договор. За результат своей работы он отвечает материально.

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