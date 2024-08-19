Совместная и долевая собственность

Вопрос: «Чем отличается совместная собственность от долевой?»

Иван О.

Если права на квартиру есть у нескольких человек - это общая собственность. Она может быть совместной и долевой. Вот в чем отличия. Это важно для тех, кто владеет недвижимостью вместе с другими членами семьи.

Совместная собственность:

- Доли каждого владельца не определены. Предполагается, что каждый имеет равные права, если нет брачного договора.

- Квартира, приобретенная в браке, считается совместной собственностью супругов, даже если оформлена только на одного.

- Продать квартиру можно только с согласия всех владельцев. Чтобы распорядиться своей частью, нужно сначала выделить доли всем сособственникам.

- Если один супруг совершает сделки с квартирой, нужно нотариальное согласие другого супруга или брачный договор.

Долевая собственность:

- Известна доля каждого из собственников, она отражается в выписке из ЕГРН.

- Можно продать свою долю отдельно.

- Для распоряжения долей не требуется согласие других собственников, но у них есть преимущественное право покупки.