Блокировка банковской карты

Вопрос: «Что делать, если три раза неправильно ввел пин-код от банковской карты?»

Руслан П.

Если пин-код три раза вводится неправильно, карта автоматически блокируется на 24 часа. Данная мера необходима для защиты от мошенников и воров, которые пытаются воспользоваться чужими картами путем подбора комбинаций цифр пин-кодов.

Помимо неправильного ввода пин-кода, причинами блокировки карты могут быть подозрительные транзакции, например, слишком частые переводы крупных сумм, нетипичное для владельца карты поведение - ранее рассчитывался по России, но затем вдруг отправляет крупную сумму за пределы страны. Кроме того, карта может быть заблокирована в связи с истечением срока ее действия, а также с утратой, если ее нашли и передали в банк посторонние лица.

Во всех перечисленных случаях первое, что необходимо сделать - обратиться в банк и уточнить причину блокировки карты. Если речь идет о неправильном введении пин-кода, то карту разблокируют оперативно.

В случае совершения подозрительных транзакций надо попытаться узнать, какие именно операции были сочтены сомнительными, а затем объяснить целесообразность их совершения.

Не исключено, что потребуются дополнительные документы, свидетельствующие о законности операций - договоры об оплате товаров и услуг, купле-продаже недвижимости, транспортных средств, трудовые договоры и так далее.

Как только банк убедится в законности совершения операций, карта будет разблокирована. Но определенные временные неудобства данная ситуация, безусловно, создаст.